By

Festival di Sanremo 2020: chi sono le vallette ufficiali, nomi e motivazioni

Non più dieci bensì undici: è questo il numero delle donne che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse musicale ha svelato i nomi delle vallette e i motivi che l’hanno spinto a scegliere proprio loro. Le undici co-conduttrici sono: Antonella Clerici, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Mara Venier, Diletta Leotta, le giornalisti del Tg 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, la modella e fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello, la compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, la giornalista internazionale Rula Jebreal e la presentatrice albanese Alketa Vejsiu.

Amadeus spiega perché ha scelto 11 donne per il Festival di Sanremo

Per la settantesima edizione del Festival di Sanremo Amadeus ha scelto di rompere con la tradizione. “Perché solo due donne? Siamo al 70esimo e ci possono essere tante donne che possono raccontare tante storie diverse, per età, ruolo, esperienze…“, ha spiegato il conduttore e direttore artistico durante la conferenza stampa della presentazione di Sanremo 2020. Su Francesca Sofia Novello, modella e compagna di Valentino Rossi, Amadeus ha detto: “È una grande scommessa personale, è simpaticissima e dimostrerà tanto”. Mentre su Diletta Leotta ha chiarito: “È una brava conduttrice che sa parlare di altro oltre che di sport”. “Antonella Clerici? L’ho scelta perché è una delle conduttrici più amate e conosciute della tv italiana, in più conosce bene Sanremo”, ha invece puntualizzato a proposito della collega.

Perché Amadeus ha portato a Sanremo Rula Jebreal e Sabrina Salerno

“Rula Jubreal? Volevo una giornalista internazionale, che parlasse di donne sul palco dell’Ariston. Sabrina Salerno? La conosco da tanti anni, è stata un’icona anni 80 e può dimostrare ancora tanto”, ha aggiunto Amadeus. Il presentatore di Sanremo 2020 ha inoltre puntualizzato che Diletta Leotta e Rula saranno protagoniste della serata d’esordio, quella di martedì 4 febbraio. Per mercoledì 5 febbraio sono invece attese Monica Bellucci, Sabrina Salerno e le giornaliste del Tg 1. Giovedì sera vedremo Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez mentre il venerdì ci saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Per la finale è confermata Mara Venier insieme a Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.