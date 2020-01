Vanessa Incontrada: ecco perché non è tra le donne di Sanremo 2020

Perché Vanessa Incontrada non è stata scelta per il Festival di Sanremo 2020 con Amadeus

Con grande rammarico della maggior parte degli italiani, Vanessa Incontrada non sarà tra le prime donne che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Dopo lo show 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio molti telespettatori hanno chiesto un coinvolgimento dell’attrice italo-spagnola sul palco dell’Ariston. La diretta interessata si è detta pure pronta per presentare un evento così importante ma alla fine l’idea non si è concretizzata davvero. Come mai Amadeus non ha scelto la collega dalla fulva chioma? Secondo quanto rivela Tv Sorrisi e Canzoni la decisione finale sarebbe scaturita dall’Incontrada e dalla sua fitta agenda di impegni.

Vanessa Incontrada troppo impegnata per il Festival di Sanremo 2020

Dopo il successo di 20 anni che siamo italiani, Vanessa Incontrada è tornata a teatro. Il prossimo 7 febbraio debutterà al teatro La Fonderia di Follonica (Grosseto) con Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?. “Si tratta di un testo esilarante. Per circa due mesi lo porteremo in alcuni piccoli teatri italiani per provarlo e aggiustarlo. Ma la tournée ufficiale inizierà nel 2021”, ha spiegato la Incontrada a Tv Sorrisi e Canzoni. Proprio per questo motivo, come sottolinea la rivista, non si è concretizzata la possibilità di vedere la Incontrada a Sanremo 2020.

Chi sono le donne che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo

Amadeus sarà affiancato a Sanremo 2020 da: Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Monica Bellucci, Mara Venier, Sabrina Salerno, Rula Jebreal, Alketa Vejsiu.