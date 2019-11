Vanessa Incontrada piace e convince con Gigi D’Alessio: il pubblico la vuole accanto ad Amadeus

Vanessa Incontrada piace sempre più al pubblico italiano. Da anni regina incontrastata della fiction Rai, l’italo-spagnola convince pure nei panni di showgirl. In 20 anni che siamo italiani, il nuovo show accanto a Gigi D’Alessio, la 41enne non sfigura: sa presentare, sa recitare, sa cantare. Un’artista a tutto tondo, tanto che sui social network si sprecano i complimenti e gli elogi alla bella Incontrada. E quando nella prima puntata del nuovo show è apparso Amadeus in tanto hanno lanciato un nuovo appello al conduttore Rai: ovvero quello di portare Vanessa sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo.

Il pubblico vuole Vanessa Incontrada al Festival di Sanremo 2020

“Cosa diavolo aspettate a far condurre Sanremo a Vanessa Incontrada?”, ha chiesto qualcuno su Twitter. “Siete ancora in tempo per mettere Vanessa a Sanremo, Amadeus ripensaci”, ha consigliato qualcun altro. “Amadeus, porta Vanessa a Sanremo con te. È brava. È simpatica. E ha presenza scenica“, ha ribadito un altro telespettatore di 20 anni che siamo italiani. “Ma quale Leotta a Sanremo, ci vuole Vanessa”, ha sottolineato un fan dell’attrice dalla fulva chioma. “Altro che Diletta Leotta, Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia, io sul palco di Sanremo voglio vedere Vanessa Incontrada, Amadeus fai la scelta giusta e non ci deludere”, ha ripetuto un sostenitore della Incontrada.

Vanessa Incontrada è pronta per il Festival di Sanremo 2020

La petizione social per portare Vanessa Incontrada al Festival di Sanremo 2020 è partita domenica scorsa, quando l’attrice è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Un’intervista divertente ed emozionante, che ha lasciato il segno nel pubblico. E l’appello è arrivato anche alle orecchie della diretta interessata, che ha così replicato: “Io a Sanremo? Perché no?”. Insomma, ora non resta che attendere la mossa di Amadeus, conduttore e direttore artistico della settantesima edizione della kermesse musicale più importante in Italia.