Domenica In: Vanessa Incontrada scoppia a piangere in diretta

Vanessa Incontrada in lacrime a Domenica In per la madre

Ospite a Domenica In per presentare il suo nuovo show 20 anni che siamo italiani Vanessa Incontrada non è riuscita a trattenere le lacrime. L’attrice e conduttrice italo-spagnola si è commossa dopo aver ricevuto un video messaggio da parte della madre. Una sorpresa bella ed emozionante per Vanessa, che ha pianto a dirotto. La Incontrada ha poi parlato del rapporto con la madre, che è stato tutt’altro che semplice nel corso del tempo. Tra le due ci sono stati diversi scontri ma oggi il legame è diventato più forte e la 41enne ha perdonato gli errori commessi dalla madre, che dal canto suo è fiera di quanto ha realizzato la figlia.

Le parole di Vanessa Incontrada sulla madre a Domenica In

“Io e mia madre abbiamo avuto un rapporto difficile, purtroppo non si nasce genitori e gli sbagli capitano. Oggi mi sento più vicina a lei, ho perdonato i suoi errori e soprattutto i miei momenti di rabbia e rancore nei suoi confronti”, ha confidato Vanessa Incontrada a Domenica In. Tra l’altro è stata proprio la madre dell’artista a portarla in Italia per la prima volta. A 18 anni Vanessa, che è nata e cresciuta a Barcellona, è arrivata a Milano per lavorare nel mondo della moda anche se il padre è italiano.

Vanessa Incontrada e Mara Venier si consolano a vicenda

A Domenica In Mara Venier e Vanessa Incontrada si sono consolate a vicenda. Dopo le lacrime dell’attrice è stato il turno di zia Mara, che si è emozionata ricordando la madre scomparsa grazie alle parole di Gigi D’Alessio, presente pure lui in studio.