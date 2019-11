Gigi D’Alessio fa piangere Mara Venier: le parole che commuovono tutti

Mara Venier piange a Domenica In per le parole di Gigi D’Alessio

Momento di commozione per Mara Venier durante l’intervista a Domenica In con Gigi D’Alessio. Intervenuto con Vanessa Incontrada per presentare il suo nuovo show su Rai Uno, il cantante napoletano ha ricordato la madre Antonietta, scomparsa qualche anno fa. Un lutto che, insieme a quello del padre, ha profondamente segnato D’Alessio, che alla donna ha dedicato la canzone La prima stella, presentata al Festival di Sanremo 2017. Il compagno di Anna Tatangelo ha parlato, con le lacrime agli occhi, dell’assenza dei suoi genitori che, nonostante tutto, riesce ancora a sentire vicino a sé. “I genitori sono la finestra sulla vita e quando li perdi poi è tutto buio. Chi ha i genitori è ricco e non lo sa”, ha ammesso il cantautore.

Mara Venier ha perso qualche anno fa la madre Elsa

“Perché la canzone si intitola La prima stella? Perché quando mi metto in macchina la prima stella che vedo mi fa pensare a madre. So che lei c’è e mi accompagna sempre”, ha sottolineato emozionato Gigi D’Alessio. Parole forti, toccanti, che hanno lasciato il segno in zia Mara, che è stata costretta a fermarsi per qualche minuto perché sopraffatta dai ricordi e dai dolori della sua vita. La conduttrice Rai aveva un rapporto splendido con la madre Elsa, scomparsa nel 2015 dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Un vero e proprio dramma per la donna e per la Venier, che ha fatto il possibile per stare accanto alla persona più importante della sua vita.

Anche il pubblico emozionato grazie a Domenica In

L’intervista di Mara Venier a Gigi D’Alessio è piaciuta molto al pubblico di Twitter, che si è emozionato guardando Domenica In. “Questo momento tra Mara Venier, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che parlano dei genitori hanno fatto piangere me e mia mamma che stiamo a tavola a mangiare. Ed è questa la ricchezza che il concorrente non potrà mai avere, la naturalezza”, ha scritto qualcuno.