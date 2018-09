Domenica In, Mara Venier piange in diretta: delicato ricordo per la madre

Domenica In, Mara Venier in lacrime dopo una dolce esibizione: il ricordo della mamma

Mara Venier sta regalando delle fortissime emozioni al pubblico di Domenica In. In sole due puntate è riuscita ad ottenere dei grandissimi risultati. Ricordiamo che nel corso della prima diretta, nella gara di ascolti la Rai ha vinto su Domenica Live, talk-show di Barbara d’Urso super amato dagli italiani. In ogni caso, al momento, i telespettatori sembrano apprezzare un po’ di più la trasmissione condotta dalla dolcissima zia d’Italia. Nel corso della nuova puntata, la Venir si è lasciata andare nuovamente alle lacrime. Durante una delle nuove esibizioni del talent dei talen, Mara è scoppiata a piangere a causa di un particolare dettaglio che è stato spiegato solo alla fine della performance.

Mara Venier a Domenica In: grande commozione per la mamma

Dei ragazzi si sono presentati con un brano tipico della melodia napoletana e Mara non è riuscita a trattenere la commozione. La presentatrice è scoppiata a piangere in diretta tv, lasciando tutti a bocca aperta. Una volta conclusa l’esibizione, la donna ha spiegato il motivo della sua forte emozione. Sentir cantare e dedicare a lei quella determinata canzone le ha fatto ricordare sua mamma. La conduttrice ha rivelato che sua mamma ha sempre amato moltissimo le canzoni napoletane e sentirle cantare per lei a Domenica In le ha fatto un certo effetto. Da sempre, la donna ci ha abituato ad una persona trasparente e senza filtri, sia nel bene che nel male.

Domenica In, lacrime per Mara Venier: tantissima emozione

Ancora una volta, Mara Venier ha dimostrato di essere una donna dai grandi valori, con una spontaneità che l’ha sempre contraddistinta. Inutile dire che la conduttrice ha premiato i ragazzi e li ha votati per farli sedere al trono al posto di Pasqualino Maione, vincitore della scorsa settimana.