Domenica In, arriva Pasqualino di Amici: incredibile trasformazione

Domenica In, Mara Venier sceglie Pasqualino: lui è un ex cantante di Amici

Tante risate nel corso della prima puntata di Domenica In, dove abbiamo visto Mara Venier tornare alla conduzione dell’amatissimo talk-show della Rai. Oltre alle tante interviste e ai momenti di grande serietà, la presentatrice ha dedicato un po’ di spazio anche ad alcuni aspiranti cantanti. Alcuni volti sconosciuti al mondo dello spettacolo si sono esibiti in diretta tv, per poi essere giudicati da una giuria d’eccezione. La presentatrice ha infatti scelto Romina Power ed Amedeus come suoi colleghi giudici per il ‘talent dei talent’. Il protagonista indiscusso di questo breve spazio dedicato alla musica è stato Pasqualino Maione.

Pasqualino Maione di Amici arriva a Domenica In: sorpresa per Mara Venier

Pasqualino Maione ha portato un brano scritto da lui stesso per Mara Venier. Il giovane e bellissimo ragazzo si è trovato perciò a cantare in diretta nazionale nello studio di Domenica In. I telespettatori più attenti si sono immediatamente resi conto che il cantante non era altri che un ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Maione ha fatto parte del cast del talent-show di Canale 5 nella stagione andata in onda nel 2007 e 2008, quando vinse Marco Carta. Il volto è rimasto più o meno lo stesso, anche se la trasformazione fisica è a dir poco incredibile. Da ragazzo della porta accanto a uomo muscoloso e sensuale. Il suo profilo Instagram è infatti pieno di foto in cui viene messo in bella mostra il fisico del giovane.

Mara Venier conquistata da Pasqualino di Amici: il cantante vince la gara

Alla fine, Pasqualino è riuscito a vincere la gara del ‘talent dei talent’ di Domenica In e ha conquistato il trono di Mara Venier. Sicuramente sentiremo parlare ancora di lui. Chissà se Maione riuscirà ad avere il successo che non ha ottenuto con la partecipazione ad Amici.