Vanessa Incontrada celebrata da Vanity Fair: Sabrina Ferilli sbotta

La copertina di Vanity Fair con Vanessa Incontrada non è andata giù a qualcuno. Tra questi c’è anche Sabrina Ferilli. La copertina in questione sarebbe passata inosservata con un titolo qualsiasi, invece la rivista ha scritto a caratteri cubitali un “Sei bellissima” dietro il quale si nasconde un messaggio. Ultimamente in realtà viene lanciato ormai da tanto tempo e quasi sempre proprio con Vanessa Incontrada protagonista. Il messaggio in questione è quello del body positivity, con un elogio di Vanity Fair che ha scelto proprio l’attrice per farlo.

In realtà nel numero in edicola c’è un’intervista a Vanessa, che ha rotto il silenzio sulla crisi col compagno. Avrebbero potuto usare insomma un titolo qualsiasi, invece hanno scelto di puntare ancora una volta sul body positivity. Di sicuro è stato anche un modo per rispondere alla polemica che c’è stata qualche settimana fa su una foto pubblicata dalla rivista Nuovo in cui la Incontrada è in costume da bagno. Sempre Vanity Fair pare essersi ispirato a un coro che si è alzato a Piazza del Plebiscito a Napoli in onore di Vanessa, qualche giorno dopo quella foto in costume al mare.

Era il concerto di Gigi D’Alessio, che ha ospitato la Incontrada e il pubblico l’ha accolta con il coro “Sei bellissima”. Per questo Vanity ha titolato così, non a caso il sottotitolo è stato questo: “Glielo gridano nelle piazze d’Italia, alla faccia delle critiche”. Eppure accostare Vanessa Incontrada al body positivity ha iniziato a far storcere il naso a qualcuno. Anche tra il pubblico di certo qualcuno si domanda perché ormai si debba per forza parlare del corpo della Incontrada quando c’è una sua intervista o una sua foto.

Tra queste persone c’è anche Sabrina Ferilli: ha sbottato sulla copertina di Vanessa Incontrada. Sta circolando sui social un suo commento su Instagram in cui si scaglia contro la scelta di fare una copertina simile. Nulla contro l’attrice, ha precisato, ma c’è qualcosa che proprio non le va giù:

“Critico questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta ad un corto circuito insopportabile! Probabilmente s’è rotta le balle pure lei di essere messa in mezzo a sta storia che non ha più senso! Dura da secoli”

Fin qui insomma sembra essere più una critica alla rivista che all’attrice. Nella seconda parte del commento, però, Sabrina Ferilli ha mosso una critica a Vanessa Incontrada: