Vanessa Incontrada reagisce al ‘Medioevo’ che l’ha colpita: silenzio rotto

Nonostante il “Medio Evo” si sia concluso da circa cinque secoli, alcuni scampoli di mentalità retrograda del ‘periodo buio’ continuano ad albergare in diversi individui che nell’anno 2022 respirano sul globo terraqueo. A riprova di ciò ci sono gli agghiaccianti commenti che qualche leone da tastiera ha rivolto a Vanessa Incontrada nei giorni scorsi, dopo che l’attrice spagnola ha avuto la colpa di aver postato sui suoi canali social uno scatto in cui si è immortalata mentre era intenta a fare jogging. In particolare si sono fatti vivi i soliti ‘odiatori’ seriali che hanno bersagliato l’iberica con commenti agghiaccianti circa la sua forma fisica.

A ciò si è aggiunto un altro episodio, più sottile e controverso: il magazine Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha sbattuto sulla copertina della rivista una foto in cui la Incontrada è stata ripresa in bikini. Lo scatto ha fatto discutere perché secondo molti l’intento di chi lo ha pubblicato è stato quello di fare body shaming. e non certo quello di pubblicare una semplice foto ‘rosa’. Su Instagram, sotto al post, si è scatenato l’inferno, con Signoretti che è stato raggiunto da una raffica di critiche.

Vanessa Incontrada, così ha risposto agli odiatori

Si arriva al 10 giugno 2022: Vanessa Incontrada, dopo aver ricevuto aberranti insulti, critiche medievali e altri commenti da far accapponare la pelle, ha deciso di intervenire in prima persona. Lo ha fatto in modo sublime, postando tra le sue Stories Instagram uno scatto di lei in palestra. Il tutto condito da una didascalia ironica e una serie di emoticon ridenti: “Ma come? L’Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?”.

La risposta data dall’attrice è il modo migliore per non soccombere agli haters e a coloro che speculano in modo meschino circa la sua forma fisica. Altrimenti detto, Vanessa non ha nemmeno dato la soddisfazione agli odiatori di una arrabbiatura. Chi campa di odio mira proprio a far adirare il prossimo, trovando in tale dinamiche una soddisfazione tanto fugace quanto diabolica. Mostrare una pace dei sensi e farsi una bella risata è l’antidoto contro chi continua a dimorare mentalmente nel Medio Evo. E quindi, Giù il cappello per la Incontrada!