Vanessa Incontrada, giallo sulla copertina di Nuovo. Il web si divide

Si ritorna a parlare (per l’ennesima volta) del fisico di Vanessa Incontrada. L’attrice, modella e conduttrice italo-spagnola è in queste ore nuovamente sulla bocca di tutti, ma purtroppo non per i suoi meriti artistici. Già, perché il prossimo 9 giugno arriverà in tutte le edicole una copertina che, non ci sono dubbi a riguardo, farà molto discutere.

A dedicare la prima pagina del prossimo numero del suo magazine Nuovo a Vanessa Incontrada è il giornalista Riccardo Signoretti, direttore della testata, che ha scelto per l’occasione una foto che di certo non rende giustizia alla Incontrada.

Nello scatto incriminato e che tanti malumori ha già scatenato online vediamo Vanessa Incontrada quasi di tre quarti, comodamente seduta a terra mentre si gode il sole struccata e con indosso un bikini. Sarebbe di per sé una foto normalissima, non fosse altro che l’immagine non rende onore alla Incontrada, che appare piuttosto appesantita. Qui sotto potete recuperare la copertina.

Certo, se si fosse trattato di una donna qualunque sarebbe stato uno scatto come tanti altri. Ma è ovvio che, soprattutto in questo periodo, ci sia nei confronti della Incontrada un’ossessione per la forma fisica che porta automaticamente a “pensare male”. Perché, d’altra parte, scegliere proprio uno scatto simile, per di più per una copertina? Quante altre foto avranno scattato i paparazzi per lo stesso servizio?

Il web, rispetto a questa immagine, è già parecchio diviso. Come riporta anche il sito UltimeNotizieFlash c’è chi ha sottolineato quanto, nonostante tutto, Vanessa Incontrada sia comunque bellissima così. C’è, d’altro canto, chi sostiene che la foto sia già vecchia, mentre alcuni (basta che vi facciate un giro sotto il post di Signoretti) sono convinti che non sia nemmeno lei. Ma è davvero possibile che una rivista come Nuovo si sia presa una cantonata del genere?

Nel contenuto Instagram, Riccardo Signoretti ha tenuto in ogni caso a contestualizzare la foto. Il giornalista ha raccontato che le immagini sono legate ad un momento di relax della Incontrada fra una ripresa e l’altra della serie Fosca Innocenti 2, dove recita al fianco di Francesco Arca. Nessun giudizio di sorta sul fisico, dunque. Nonostante tutto, la sensazione è che nelle prossime ore emergeranno a riguardo nuove polemiche legate ad un tema molto delicato com’è quello del body shaming.