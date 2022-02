Francesco Arca torna a parlare di Laura Chiatti: “Ecco la nostra fortuna”

By

Nuovi dettagli sul rapporto ritrovato tra i due ex fidanzati

Da amori profondi… nascono grandi amicizie! Ne sono la prova Francesco Arca e Laura Chiatti, che continuano a frequentarsi con le rispettive famiglie dopo la rottura di qualche tempo fa. I due escono spesso con Irene Capuano e Marco Bocci, rispettivamente compagna di Arca e marito della Chiatti. Non mancano i figli: Mariasole e Brando per Francesco, Enea e Pablo per Laura.

Le confidenze di Francesco Arca

In una recente intervista concessa al settimanale Vero Tv Francesco Arca ha parlato del rapporto splendido che è riuscito a creare con la sua ex fidanzata Laura Chiatti:

“Siamo stati fidanzati per tre anni. E dopo due anni dalla fine della nostra storia il nostro rapporto si è trasformato in una profonda amicizia che spesso ci spinge a trascorrere del tempo assieme”

L’attore, ex tronista di Uomini e Donne, ha aggiunto a proposito di questo legame:

“Qualcuno vedendo la mia famiglia assieme alla sua si è lasciato andare a commenti tipo: “Qui c’è qualcosa sotto!”. In realtà, di quei commenti né a me né a Laura è mai importato nulla. Non bisogna giustificarsi di fronte alla fortuna di aver visto trasformarsi un rapporto sentimentale in uno contraddistinto da un bene immenso”

Il rapporto tra Laura Chiatti e Irene Capuano

Laura Chiatti va molto d’accordo con Irene Capuano, la compagna di Francesco Arca. Le due si scambiano spesso complimenti e consigli, sia privatamente sia pubblicamente sui social network. Ottimo feeling anche tra l’attore toscano e Marco Bocci: quando quest’ultimo è finito in ospedale a causa di un herpes al cervello ha potuto contare sull’appoggio e il sostegno di Arca, corso al suo capezzale.

Il privato di Francesco Arca e Laura Chiatti

Anche se non sono ancora sposati, la relazione tra Francesco Arca e Irene Capuano procede a meraviglia da tempo. Insieme dal 2010 la coppia ha due figli: Maria Sole, di 6 anni, e Brando Maria, di 4. La coppia si è sempre tenuta alla larga da gossip e pettegolezzi e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in tutti questi anni si è rivelata una spalla presente e indispensabile per il suo compagno.

Va avanti a gonfie vele pure il matrimonio tra Laura Chiatti e Marco Bocci. Di recente si è parlato di una crisi tra i due attori ma moglie e marito si sono allontanati solo per esigenze lavorative. In questo periodo stanno collaborando al primo film insieme: Bocci nei panni di regista, la Chiatti in quelli dell’attrice protagonista.

Sposati dal 2014 – dopo un fidanzamento lampo – Marco Bocci e Laura Chiatti sono genitori di Enea, 7 anni, e Pablo, 6.