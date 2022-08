Valerio Scanu nuovo lavoro: “Cosa farò con la mia laurea”

Valerio Scanu non smette di sorprendere. Di recente il cantante si è laureato in Giurisprudenza all’Università Giustino Fortunato di Benevento. Un percorso iniziato nel 2018 e terminato con un prestigioso 110 e lode. Un pezzo di carta che l’ex vincitore del Festival di Sanremo non intende lasciare in un cassetto, anzi vuole sfruttarlo a dovere.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha confidato che sta pensando di usare la sua laurea per portare avanti un percorso parallelo alla musica. Valerio Scanu non vuole rinunciare al mondo delle sette note, da sempre la sua passione più grande. Il 31enne sogna di aiutare i più fragili con le nuove competenze acquisite.

Argomento che sta molto a cuore a Valerio Scanu, che ha presentato proprio una tesi sul diritto processuale penale relativo alle categorie più fragili, ovvero minori, anziani e omosessuali. L’artista spera dunque di riuscire a portare avanti queste due strade che tanto gli stanno a cuore. A breve Valerio tornerà in sala di registrazione per incidere un nuovo disco (l’ultimo risale al 2018) e non è esclusa una sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Scanu ha calcato il palco dell’Ariston già due volte: nel 2010 ha vinto con la canzone Per tutte le volte che, mentre nel 2016 si è classificato al tredicesimo posto con Finalmente piove, il cui videoclip vede protagonisti Cecilia Rodriguez e l’ex fidanzato Francesco Monte.

“All’Università si è creato da subito un gran bel clima. Anche i docenti hanno valutato in modo positivo il mio impegno: non si aspettavano che un artista come me potesse impegnarsi così tanto in un campo così diverso dal proprio”

Negli scorsi mesi, a Roma Today, Valerio Scanu ha spiegato che la decisione di riprendere gli studi è arrivata nel 2018, dopo una denuncia per diffamazione. Scanu ha iniziato a interessarsi alla materia e si è così iscritto all’Università.

Prima di discutere la tesi lo scorso luglio Valerio Scanu ha svolto un tirocinio presso il Tribunale Piazzale Clodio. Al musicista piacerebbe dunque collaborare con diverse onlus e associazioni specializzate in temi sociali.

Negli ultimi anni Valerio Scanu si è dedicato molto pure alla tv: prima l’Isola dei Famosi, poi Tale e Quale Show. Senza dimenticare le incursioni a Ballando con le Stelle nelle vesti di co-conduttore e il ruolo di giurato al Festival di Castrocaro.

In seguito Il Cantante Mascherato – è stato protagonista della prima edizione trasmessa nel 2020 – e il ruolo di opinionista svolto per alcuni programmi di Rai Uno quali Storie Italiane di Eleonora Daniele e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.