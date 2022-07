Valerio Scanu: il cantante si è laureato!

Importante traguardo professionale per l’ex allievo di Amici, che nel 2010 ha vinto Sanremo con la canzone Per tutte le volte che…

Tanti auguri Valerio Scanu! Il cantante diventato famoso prima grazie ad Amici di Maria De Filippi e poi con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2010 si è laureato. L’artista sardo è diventato dottore in Giurisprudenza con 110 e lode. La tesi sul tema della vulnerabilità è stata discussa lunedì 25 luglio preso l’Università Giustino Fortunato di Benevento. Università telematica che ha permesso a Scanu di poter studiare e lavorare allo stesso tempo senza troppi problemi.

Valerio ha poi postato le foto del suo giorno più bello su Instagram e Facebook. Per l’occasione ha sfoggiato un elegante completo grigio chiaro. In altri scatti l’interprete indossa i must da neolaureato: toga e corona d’alloro. Il 32enne ha voluto dedicare la sua laurea ai genitori e in particolare al padre scomparso un anno fa a causa del Covid-19. Tanti i Vip che si sono complimentati con Scanu: da Anna Falchi a Jessica Morlacchi, da Antonino a Veronica Cozzani (la madre di Belen Rodriguez).

In un’intervista rilasciata qualche mese fa a Roma Today Valerio Scanu ha spiegato che la decisione di riprendere gli studi è arrivata nel 2018, dopo una denuncia per diffamazione. Scanu ha iniziato a interessarsi alla materia e si è così iscritto all’università.

Alla stampa Valerio Scanu non ha nascosto la voglia di esercitare dopo la laurea. Per sei mesi ha svolto un tirocinio presso il Tribunale Piazzale Clodio. A Scanu piacerebbe molto collaborare con diverse onlus e associazioni specializzate in diversi temi sociali.

Come precisato sui social network, Valerio Scanu non ha alcuna intenzione di mollare il mondo della musica, da sempre la sua grande passione. Laurea a parte il giovane è impegnato in questi giorni in alcuni concerti in giro per l’Italia.

La nuova vita di Valerio Scanu

Un anno fa Valerio Scanu ha dovuto fare i conti con un terribile lutto: il padre è scomparso a causa del Covid-19. Una morte che ha segnato l’esistenza del vincitore del Festival di Sanremo 2010, che nell’ultima stagione televisiva è stato più volte ospite dell’amica Eleonora Daniele a Storie Italiane.

L’ultimo album di Valerio Scanu risale al 2018. Nel 2020, prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus, Scanu ha partecipato alla prima edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Nel curriculum di Valerio Scanu inoltre una partecipazione all’Isola dei Famosi e a Tale e Quale Show. Senza dimenticare le incursioni a Ballando con le Stelle nelle vesti di co-conduttore e il ruolo di giurato al Festival di Castrocaro.