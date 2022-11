Valerio Scanu e il suo nuovo lavoro: “Ho iniziato a fare pratica”

Grandi cambiamenti nella vita di Valerio Scanu. Il cantante lanciato da Amici ha di recente fatto coming out e annunciato il matrimonio col fidanzato Luigi. Ma c’è un’altra grande novità per il 32enne: dopo la laurea in Giurisprudenza ha iniziato a fare pratica come avvocato.

A confessarlo il diretto interessato in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna:

“Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre. Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario. Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto”

Valerio Scanu si è laureato in Giurisprudenza all’Università Giustino Fortunato di Benevento. Un percorso iniziato nel 2018 e terminato con un prestigioso 110 e lode. La decisione di riprendere gli studi è arrivata dopo una denuncia per diffamazione. Scanu ha iniziato a interessarsi alla materia e si è così iscritto all’Università.

La musica resta però una costante nella vita di Valerio: in questi giorni è uscito il suo nuovo singolo, dal titolo Presente, e il 7 dicembre a Roma ci sarà il suo Concerto di Natale. Uno spettacolo annuale, e molto atteso dai fan, che va avanti ormai dal 2012.

Negli ultimi anni Valerio Scanu si è dedicato molto pure alla tv: prima l’Isola dei Famosi, poi Tale e Quale Show. Senza dimenticare le incursioni a Ballando con le Stelle nelle vesti di co-conduttore e il ruolo di giurato al Festival di Castrocaro.

In seguito Il Cantante Mascherato – è stato protagonista della prima edizione trasmessa nel 2020 – e il ruolo di opinionista svolto per alcuni programmi di Rai Uno quali Storie Italiane di Eleonora Daniele e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Il matrimonio di Valerio Scanu

Nel 2023 Valerio Scanu convolerà a nozze con il fidanzato Luigi Calcara. Per ora la coppia non ha ancora stabilito una data. Il fidanzato di Valerio ha 32 anni, è originario di Castelvetrano, vicino Trapani, ed è docente di Ingegneria elettrotecnica alla Sapienza di Roma.

Il primo incontro è avvenuto nel luglio 2020: è stato Luigi a contattare Scanu su Instagram per commentare una foto in cui era con un amico. Un messaggio che ha subito incuriosito Valerio, tanto che da lì è poi iniziata una fitta corrispondenza che ha portato alla nascita di una splendida storia d’amore.

La coppia convive già a Roma ed è stato Valerio Scanu a fare la proposta di matrimonio, lasciando senza parole il compagno, che è più riservato e poco avvezzo alla popolarità.