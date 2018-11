Valeria Marini ha finto a Temptation Island Vip? La rivelazione dell’ex Patrick

Patrick Baldassari non ha mai creduto alla relazione tra Valeria Marini e Ivan Gonzalez

Patrick Baldassari spensierato e sorridente dopo la fine della storia con Valeria Marini. Alla fine di Temptation Island Vip i due si sono detti addio, dopo un lungo tira e molla. L’imprenditore non ha intenzione di piangersi addosso e si è tuffato di nuovo a capofitto nella sua nuova vita da playboy. Patrick si dichiara felicemente single e specifica che al momento non ha alcuna intenzione di fidanzarsi. Ancora troppo recente la delusione per la fine della relazione con Valeria Marini che lo ha lasciato per il tentatore Ivan Gonzalez. A Spy, Baldassari confida la sua amarezza “Non mi sono sentito tradito da lei, ma mi ha mancato di rispetto, e su questo non posso transigere“. Per il futuro non esclude la possibilità di un riavvicinamento, ma solo come amici. L’imprenditore non nutre dunque alcun rancore nei confronti dell’ex ma insinua il dubbio che lei possa aver finto durante Temptation Island Vip.

Patrick Baldassari: la fine della relazione tra Valeria e Ivan non mi stupisce

Patrick Baldassari si definisce un uomo onesto e trasparente. L’imprenditore afferma che durante la sua partecipazione a Temptation Island Vip è sempre stato sincero. Lo stesso forse non si può dire dell’ex Valeria Marini che lo ha lasciato per Ivan Gonzalz. La showgirl e lo spagnolo si sono però già lasciati e lui è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La notizia non sorprende Patrick che non ha mai creduto nella relazione tra i due.

Patrick Baldassari: dopo Valeria voglio un amore maturo

A Temptation Island Vip, Patrick Baldassari ha stretto amicizie che hanno resistito alla fine del programma. L’imprenditore è infatti molto amico di Andrea Zenga e Sossio Aruta. Nella sua nuova vita, fatta di progetti di viaggi e avventure sportive, potrebbe esserci ancora spazio per l’amore. Patrick adesso pensa però ad un amore maturo e concreto: “Ho una certa età e una certa maturità, ci vorrà molto per lasciarmi andare di nuovo“.