Valeria Marini pronta ad approdare su Netflix: periodo d’oro per la showgirl

Periodo d’oro per Valeria Marini, che a quanto pare sarebbe pronta a sbarcare su Netflix. Ebbene sì, la famosa showgirl italiana si starebbe ritagliando un posto tutto suo, da protagonista, sulla piattaforma di streaming. L’indiscrezione esce fuori proprio in questi giorni, quando si ritrova al centro di varie notizie. Il pubblico l’ha vista fare pace con sua mamma Gianna Orrù, dopo un turbolento periodo di polemiche.

Poi la Marini è stata al centro di uno scontro a distanza con Antonella Elia, che ha denunciato per diffamazione. Non solo, ha strappato un po’ a tutti una risata con la sua esibizione horror da Mara Venier, nei giorni scorsi! Ed ecco che ora Giuseppe Candela, sul nuovo numero del settimanale Chi, ha rivelato che Valeria è pronta ad approdare su Netflix. Per lei sarebbe previsto un progetto, che sarebbe ancora in fase embrionale, al quale sembra tenere davvero tanto. Infatti, si parla di una docu-serie sulla sua vita. Dopo Fabrizio Corona, pare sia arrivato il turno della simpatica soubrette italiana.

Proprio di recente, la showgirl ha ottenuto un ruolo nella serie TV di Hbo Maz, intitolata Portobello. Ora, però, la situazione si fa ancora più importante, visto che il progetto previsto per il colosso dello streaming dovrebbe essere incentrato interamente su di lei e la sua vita. Avrà così modo di raccontare tutte le sfaccettature, passando dalla carriera alla vita privata. C’è da dire che la vita della Marini è stata ricca di alti e bassi. Pertanto, avrà molto da raccontare con questa docu-serie.

Candela fa notare, infatti, che Valeria potrebbe così raccontare al mondo i suoi grandi amori e, ovviamente, il suo matrimonio annullato. Brutto ricordo per la showgirl, quello delle sue prime nozze. Dopo la festa, è stata appunto lasciata da suo marito e ha trascorso la prima notte di matrimonio da sola. Un periodo buio quello per la soubrette, la quale è certa di essere stata raggirata dall’uomo.

Non resta ora che attendere per scoprire se e quando uscirà questa docu-serie su Netflix che parlerà della sua intensa vita. Di sicuro, sarà la stessa Marini a rendere noti i dettagli appena sarà possibile. D’altronde la showgirl ha sempre dimostrato in televisione di sapere stare al centro dell’attenzione.