Domenica In

Valeria Marini, esibizione “horror” sulle note di Laura Pausini: Mara Venier smascherata in diretta

La performance disastrosa di Valeria Marini a Domenica In: la showgirl ha cantato il brano "La solitudine" di Laura Pausini

Mirko Vitali18 Gennaio 20263 minuti di lettura
Valeria Marini e Mara Venier a Domenica In

Momento di puro intrattenimento o, si potrebbe anche dire, di puro trash nel corso della puntata di Domenica In del 18 gennaio. Valeria Marini, invitata come ospite nella trasmissione di Rai 1, a un certo punto ha intonato il brano “La solitudine” di Laura Pausini. Un’esibizione “horror”, piena zeppa di stonature e strafalcioni. Sui social, il video della performance è diventato virale in un amen ed è stato bersaglio di tantissimi sberleffi. Altra curiosità da segnalare è il fatto che la showgirl sarda ha “smascherato” la padrona di casa Mara Venier in diretta. Che cosa è accaduto? La conduttrice veneta voleva far passare che l’idea di far cantare Marini fosse un’improvvisata. Valeria, invece, ha fatto capire a chiare lettere che la gag è stata organizzata a tavolino.

Domenica In, il video della performance da dimenticare di Valeria Marini

“Valeria ha deciso di cantare La solitudine”, ha annunciato Mara Venier nell’introdurre l’esibizione. “Ma me l’hai detto tu di cantare”, la secca reazione di Marini che ha così rivelato che non c’era alcunché di improvvisato. “Sono felice di fare questo pezzo”, ha aggiunto l’ex star del Bagaglino. Così, eccola impugnare il microfono e intonare, con risultati disastrosi ma spassosi, la celebre canzone di Laura Pausini, che, tra l’altro, sarà la prossima co-conduttrice di Sanremo 2026, come confermato di recente dal direttore artistico della kermesse, Carlo Conti.

Gli ospiti presenti in studio, ascoltando la showgirl, sono scoppiati a ridere. Anche Mara Venier si è sbellicata a più non posso. Prontamente le telecamere del programma hanno immortalato le reazioni divertite di tutti. Particolarmente buffo il momento in cui l’inquadratura si è soffermata sul giornalista Marino Bartoletti, totalmente basito e confuso innanzi alla performance canora della Marini.

Terminata l’esibizione, Valeria ha raccolto la standing ovation del pubblico presente, che ha evidentemente apprezzato il momento “leggero” di cui è stata protagonista. Negli ultimi anni, non è la prima volta che Marini si diverte in tv a cantare, nonostante non abbia doti eccelse, per usare un eufemismo.

Ma come si è arrivati alla gag? Tutto è nato da una domanda di Venier che ha chiesto alla Marini quando aveva condotto Sanremo. La showgirl ha ricordato che fu protagonista sull’Ariston nel 1997, al fianco di Piero Chiambretti e Mike Bongiorno. ‘Zia Mara’ si è quindi agganciata a tale storia per farla cantare. Come già spiegato, un momento comico non improvvisato, ma pensato a tavolino.

Tag:

Mirko Vitali

Mirko Vitali

