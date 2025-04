Parla Valeria Marini, motivi e retroscena sulla clamorosa lite con la madre

Dopo la clamorosa lite in diretta tv a Domenica In con la madre Gianna Orrù, Valeria Marini ha rilasciato un’intervista al magazine Oggi, rivelando dei retroscena relativi ai rapporti gelidi con il genitore. Nel salotto orchestrato da Mara Venier, pochi giorni fa, è emerso che madre e figlia non si parlano da mesi. Addirittura la prima ha bloccato la seconda sul cellulare. Non si è ben capito il motivo degli attriti. Gianna ha detto più volte che Valeria non avrebbe dovuto mettere in piazza determinate questioni. Ora la Marini fa chiarezza su quel che è accaduto.

Valeria Marini interviene sulla lite avuta con la madre a Domenica In

La showgirl di origini sarde ha raccontato a Oggi di aver attraversato un periodo buio dopo che la madre è stata vittima di una “truffa dolorosa”. “Ci ha rimesso 350 mila euro – ha aggiunto la Marini -. È caduta in depressione. E io idem, per empatia. Mamma ha alzato un muro con noi tre figli. Non riusciamo più a vederla. Si è barricata in casa. È una situazione pesantissima. Non avevo più voglia di niente. Pensavo di scappare, lasciare l’Italia, rifugiarmi in un’ isoletta sperduta…”.

La Marini ha anche parlato con il magazine Chi spiegando, a proposito dei rapporti non semplici con la mamma, che “non c’è una ragione precisa”. E ancora: “Ora non voglio neppure tanto indagarla questa ragione “imprecisa”, perché non voglio che mamma si risenta, che pensi questo o quello. Sono grata di averla potuta vedere domenica, di averla trovata in perfetta forma, tosta, forte e simpatica come è lei”.

Come poc’anzi accennato, la Orrù, a Domenica In, ha sottolineato in diversi passaggi che la figlia, a suo avviso, non avrebbe dovuto rilasciare interviste alla stampa e in tv parlando di alcune questioni private. Può darsi che Gianna non abbia gradito il fatto che Valeria, in diverse occasioni, abbia rivelato pubblicamente alcuni dettagli della truffa che ha subito. Quel che è certo è che oggi il genitore e la Marini non si parlano.

Le parole dell’avvocata di Gianna Orrù

A Domenica In si sperava che ci fosse un finale a lieto fine, con un abbraccio di pace. E invece niente, Gianna è rimasta inflessibile e ha ‘picchiato’ duro con esternazioni al vetriolo sulla figlia. Sulla situazione delicata tra le due donne è intervenuta anche l’avvocata della signora Orrù che sta seguendo il caso giudiziario della truffa. La legale, contattata da Chi, ha riferito che a metà novembre ci sarà la sentenza, il che potrebbe “aprire a una distensione fra Gianna e Valeria”. La professionista ha quindi confermato che gli attriti familiari sono collegati alla dolorosa vicenda della truffa.

“Quel che so, quel che è certo è che Gianna e Valeria si vogliono anche troppo bene, sono simbiotiche. Quando Mara chiedeva a Gianna di Valeria bambina, lei rispondeva: “Era bravissima in tutto, a scuola, nello sport, a casa”. E le brillavano gli occhi”, ha aggiunto l’avvocata che ha assicurato che prima o poi madre e figlia si riappacificheranno.