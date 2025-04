Domenica In, Valeria Marini a sorpresa in studio. La madre: “me ne vado”, reazione della showgirl

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Mara Venier ha ospitato in studio Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, per parlare della truffa di cui è stata vittima. La conduttrice le ha anche chiesto del rapporto con sua figlia, recentemente incrinatosi. Orrù, tuttavia, non ha voluto rispondere in merito, scatenando la reazione di Valeria presente nel camerino. Poco dopo Mara ha chiamato in studio proprio la showgirl, facendo infuriare Gianna che ha minacciato di andarsene.

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Domenica In, lo show della domenica condotto da Mara Venier. La prima ospite è stata Gianna Orrù, madre di Valeria Marini. Quest’ultima ha parlato della truffa della quale è stata vittima anni fa e della rabbia provata per l’accaduto. Nel corso dell’intervista la conduttrice le ha poi chiesto dell’attuale rapporto con sua figlia Valeria Marini. Il loro legame, difatti, si è recentemente incrinato. A quel punto Gianna le ha chiesto di farle un’altra domanda, preferendo evitare di parlare della figlia.

La donna, tuttavia, non sapeva che Valeria si trovava nel backstage. La showgirl ha quindi sentito tutto, mostrando un’espressione dispiaciuta per le parole della madre. Nonostante la risposta ricevuta da Orrù, Mara Venier non si è arresa. Dapprima le ha mostrato il video di un’intervista di sua figlia che si commuoveva nel parlare di lei. Poco dopo ha anche invitato Marini a raggiungerle in studio. La reazione di Gianna non è stata quella sperata dalla conduttrice. La donna, furiosa, ha difatti minacciato di andarsene dicendo a Mara “Questo non si fa! Questo non è corretto!”.

Alla fine, però, Gianna è rimasta annunciando a Venier: “Mara lo faccio per rispetto a te e alla tua persona, che meriti rispetto, però questo non è… Io non l’avrei fatto, ti dico la verità”. Mamma e figlia hanno quindi avuto modo di parlarsi. Orrù ha spiegato a Marini di non aver apprezzato il fatto che lei avesse parlato di questioni private pubblicamente. Durante l’ospitata, nonostante i continui tentativi di Mara di farle chiarire, Gianna si è mostrata irremovibile. Addirittura ha affermato di voler buttare via tutte le letterine che la figlia le aveva scritto da bambina e quando Valeria le ha detto di averle sempre dimostrato come la reputasse una mamma speciale ha risposto “dimostrato ne potremmo discutere”. Alla fine, però, le due hanno abbandonato lo studio insieme.