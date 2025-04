Storie Italiane, mamma di Valeria Marini sulla truffa: ‘Mia figlia non c’entra’

E’ andata in onda l’ultima puntata della settimana di Storie Italiane. Nella parte in chiusura, Eleonora Daniele ha ospitato in studio la mamma di Valeria Marini per parlare della truffa di cui è stata vittima qualche tempo fa. Accanto a lei anche l’avvocato ed altri esperti che hanno discusso di quanto accaduto. Assente, invece, la showgirl che sembra non essere più in buoni rapporti con la madre.

Il dispiacere della mamma di Valeria Marini

Gianna Orrù è stata truffata da una persona fisica che le è stata vicina per molto tempo con la quale ha avuto un rapporto di amicizia. Il presunto amico avrebbe convinto la mamma di Valeria Marini ad investire dei soldi, si parla di 350 000 euro che, invece, sono stati rubati dallo stesso. Ieri è avvenuta un’udienza sulla vicenda ma sono ancora aperte le indagini e la prossima è prevista tra ottobre e novembre 2025. Dopo essersi resa conto, la signora Orrù non riesce a perdonarsi di quanto accaduto e reputa l’unica colpevole se stessa.

Nello studio di Storie Italiane, però, Eleonora Daniele ha cercato in tutti i modi di consolarla, affermando di essere una delle tante vittime che negli ultimi decenni vengono presi di mira e cadono nel tranello. La signora Gianna ha ringraziato a cuore aperto la conduttrice che l’ha accolta per farle raccontare la sua brutta esperienza.

L’assenza di Valeria Marini

Nel corso della conversazione, la conduttrice di Storie Italiane ha tentato di parlare di Valeria Marini ma la signora Gianna l’ha bloccata immediatamente, affermando: “Lei non c’entra – e poi ancora – non mi perdono”. Quelle parole hanno lasciato interdetta la giornalista che ha subito cambiato punto di vista ed è andata avanti con la puntata e con il servizio sulla truffa, senza, però, nominare la showgirl.

Già in precedenza, la vip aveva riferito di non parlare più con la mamma. Secondo quanto riferito dalla Marini, la mamma si sarebbe barricata in casa e avrebbe chiuso ogni tipo di rapporto con i tre figli. Tale situazione si sta rivelando pesante tanto che la showgirl avrebbe pensato di abbandonare l’Italia. La truffa ha stravolto gli equilibri familiari ed ora è molto difficile andare avanti.

Cosa succederà adesso

Nello specifico, le indagini stanno continuando. L’udienza avvenuta ieri è stata rinviata al 22 ottobre. Si attendono, dunque, aggiornamenti. La vittima ha tenuto a precisare che l’unica che ha dovuto subire le conseguenze è lei, nessun altro, neanche la figlia. Inoltre, ha chiesto di essere rispettata e vuole essere presente in tribunale nella prossima udienza così da vedere in faccia il truffatore.