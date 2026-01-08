Marini vuota il sacco su Antonella Elia: “Ha aggredito una persona della Rai”

Sembra essere nata una guerra tra Valeria Marini e Antonella Elia. Ora la prima si lascia andare a una rivelazione per contrattaccare, dopo le offese ricevute. In particolare, la Elia ha attaccato la Marini durante l’ultima puntata di Bella Mà, con parole non proprio così carine. Ed ecco che la showgirl romana ha deciso di replicare, segnalando un retroscena che sarebbe avvenuto dietro le quinte di Citofonare Rai 2.

A quanto pare, Antonella sarebbe stata sospesa lo scorso anno, dopo una presunta aggressione ai danni di una persona che lavorerebbe dietro le quinte. A lanciare questa indiscrezione è stata appunto la Marini, in queste ore. Tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, la showgirl ha condiviso uno scatto che la ritrae nel programma di Rai 2, durante una sua “intervista stellare” con Simona Ventura e Paola Perego.

Taggando le due conduttrici e la Rai, Valeria ha aggiunto:

“Tutti sanno che a Citofonare Rai2, Antonella Elia a gennaio dell’anno scorso dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2″

Questa accusa è abbastanza pesante e andrebbe a svelare il retroscena legato al fatto che la Elia non è più apparsa nel programma di Rai 2. Ma questo non è l’unico attacco che la Marini ha riservato alla collega. Antonella, che ha da poco visto saltare il suo matrimonio con Pietro Dalle Piane, lo scorso 6 gennaio a Bella Mà, ha attaccato Valeria, confermando che non c’è simpatia tra loro.

Pierluigi Diaco ha cercato di tranquillizzare la situazione, facendo notare che “ognuno ha le sue personalità”. Ma la Elia non si è di certo fermata qui, anzi. “Ma lei ha una personalità di m***a”, ha tuonato la showgirl torinese. Il conduttore è apparso in evidente imbarazzo di fronte a tale accusa. Ed ecco che la Marini ha così deciso di replicare.

In particolare, prima ancora di condividere il presunto retroscena legato all’aggressione della Elia contro una persona della troupe di Rai 2, Valeria aveva condiviso un altro messaggio. “I miei ideali volano in alto. Importante dare energia stellare a chi li merita e siamo in tanti”, ha dichiarato. Non è stata da lei citata la collega, ma è stato sin da subito chiaro il riferimento. Tenendo conto poi del fatto che ora la Marini si è lasciata andare a un contrattacco ancora più pesante, si può tranquillamente pensare che aveva già replicato. Bisogna ora capire se Antonella deciderà di rispondere oppure chiuderà questa guerra qui.