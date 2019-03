Patrick Baldassari: “Con Valeria Marini? Non è più amore, siamo amici”

Patrick Baldassari, ex compagno di Valeria Marini, è intervenuto a Storie Italiane e ha ricordato l’amore con Valeria Marini

Patrick Baldassari, ex di Valeria Marini, è intervenuto a Storie Italiane di Eleonora Daniele ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla fine della storia d’amore con la stellate showgirl. Che il loro amore fosse finito dopo Temptation Island Vip non è di certo una novità, però non sappiamo in che rapporti sono ora gli ex fidanzati. Secondo quanto rivelato in un’intervista-lampo da Baldassarri con Valeria non c’è più amore, ma sono diventati amici. “Con Valeria è finita 7 mesi fa, quando siamo usciti dal programma. Non ci siamo più sentiti, ma dopo abbiamo avuto modo di chiarirci. Io, Valeria, la conoscono da vent’anni, abbiamo avuto una grande amicizia che poi si è trasformata in amore. Quello che è successo nel reality (Temptation Island, ndr.), ha lasciato l’amaro in bocca a me. Quello che ha fatto ha oltrepassato quello che per era il rispetto, poi comunque siamo rimasti in ottimi rapporti“, ha spiegato Patrick. “Rapporti di amicizia, l’amore è finito“, così ha chiosato Baldassari.

Patrick e Valeria: una storia finita a Temptation Island

La partecipazione di Valeria Marini a Temptation Island Vip ha divertito tutti. Ma la showgirl è uscita dal programma da sola, senza l’ormai ex fidanzato Patrick. Galeotta è stata la simpatia che la stellare Marini ha provato nei confronti di Ivan Gonzalez, poi divenuto tronista di Uomini e Donne e ora fidanzato con la corteggiatrice Sonia. Gli atteggiamenti che Valeria ha avuto con il bel spagnolo non sono piaciuti a Patrick e la loro storia d’amore è finita. “Ho incontrato Valeria, e parlando di lui, lei ne parlava con grande tenerezza“, ha rivelato Rita Dalla Chiesa presente a Storie Italiane.

Valeria Marini: nuovo fidanzato per la showgirl?

Non solo Patrick ha messo da parte la storia con Valeria Marini. La showgirl avrebbe trovato un nuovo fidanzato, addirittura più giovane di lei. Il gossip è scoppiato dopo le indiscrezioni uscite su Spy. Il ragazzo in questione si chiama Gianluigi, fa il pr e avrebbe vent’anni in meno della Marini. Lui e Valeria, sempre secondo Spy, si sarebbero incontrati per motivi di lavoro. “La coppia ha soggiornato lo scorso weekend a Rimini, dove lei era impegnata per un evento lavorativo; ma una volta spenti i flash e conclusi gli impegni, lei ha abbandonato la mondanità e si è ritirata in hotel: con lui, per dedicarsi con tutta se stessa al suo nuovo compagno“, ha riportato il settimanale qualche numero fa.