Valeria Bigella e Mattia Marciano beccati insieme: il gossip sul bacio

Valeria Bigella e Mattia Marciano beccati insieme a Napoli. Cosa c’è dietro questo avvicinamento?

Cosa si cela dietro l’incontro a Napoli tra Valeria Bigella e Mattia Marciano? Entrambi sono passati nello studio di Uomini e Donne, mentre Marciano è stato prima corteggiatore e poi tronista, è tornato in auge sopratutto dopo le sue parole sull’ex fidanzata Angela Nasti, ora seduta sul trono rosso; Valeria Bigella è stata protagonista di UeD tanti anni fa. Ma l’abbiamo ritrovata a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Alessio Bruno. I due però sono stati beccati insieme a Napoli, in una nota pizzeria e dal racconto de Il Vicolo delle News, sembrerebbe che sia qualcosa oltre ad una semplice e tenera amicizia. A far scattare il gossip sulla possibilità che sia nata una nuova coppia, un tenero bacio. Il Vicolo, infatti, riporta il racconto di una “talpina“, la quale avrebbe rivelato che Valeria e Mattia si sarebbe scambiati un bacio. Ovviamente non sappiamo che ci sia tra i due, potrebbe anche trattarsi di un’amicizia anche perché sembra che non fossero soli al tavolo ma in compagnia di altre persone. Ma le foto e il gossip sul bacio bastano per far scatenare il gossip su di loro.

Valeria Bigella e Mattia Marciano: gli ultimi gossip

Il gossip che sta interessando Valeria Bigella e Mattia Marciano sta esplodendo subito dopo la rottura di lei con l’ormai ex fidanzato Davide Petrucci. Ma anche Mattia è tornato al centro dell’interesse di siti web e riviste dopo le ultime dichiarazioni su Angela Nasti. La Bigella ha raccontato di aver deciso di chiudere la storia perché non riceveva dall’ex le risposte che cercava. Ricordiamo inoltre che Valeria ha sofferto molto nella sua esperienza a Temptation a causa del comportamento poco piacevole di Alessia Bruno. Anche Marciano ora è single, ha avuto una relazione con Angela Nasti, oggi seduta sul trono rosso di Uomini e Donne e proprio su di lei ha rivelato dei dettagli che nessuno si aspettava. Oltre il gossip che interessa Valeria e Mattia separatamente, Il Vicolo delle News incuriosisce ancora di più i lettori ed amanti del programma della De Filippi: se si fosse trattato di una semplice uscita con gli amici, perché non pubblicare delle Instagram stories?

Bigella-Marciano: è nata una nuova coppia?

Entrambi sono single: Valeria Bigella e Mattia Marciano sono una nuova coppia? Di questo non ne abbiamo certezza ma siamo sicuri che se fosse nato qualcosa tra i due giovani, presto ne daranno notizia. Come è successo per Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi che, dopo essersi nascosti per diverso tempo, hanno annunciato il loro amore sulla copertina e sulle pagine di Uomini e Donne Magazine.