Valeria Bigella ha copiato Giulia De Lellis? L’ex Temptation Island risponde così

Valeria Bigella accusata di aver copiato Giulia De Lellis: cosa sta succedendo

Oggi pomeriggio su Instagram Valeria Bigella ha presentato la sua nuova collezione di costumi da mare. Lei stessa ha posato per degli scatti con addosso le creazioni che portano il suo nome, ma un particolare ha catturato l’attenzione di alcuni utenti. Come lei, e come anche altre influencer, anche Giulia De Lellis si è dedicata alla creazione di costumi da bagno con un notevole successo. La sua collezione è andata a ruba e le richieste continuano ad arrivare, tant’è che la casa produttrice ha deciso di optare per una nuova produzione. Cosa hanno in comune Valeria e Giulia? Secondo una utente di Instagram, un modello della Bigella somiglia un po’ troppo a un modello della De Lellis.

Valeria Bigella, costumi uguali a quelli di Giulia De Lellis? La risposta

“Ma sbaglio o è lo stessissimo di quello di Giulia De Lellis?”, questo uno dei primi commenti giunti sotto la foto del costumi di Valeria Bigella. “Inizio alle imitazioni di Giulia De Lellis”, ha scritto poi qualcun altro. Si tratta di pura casualità? Questo ha sostenuto l’ex protagonista di Temptation Island, che recentemente ha presentato il suo nuovo fidanzato calciatore. Valeria ha rigettato ogni accusa e ha risposto così al commento: “Il progetto e i disegni sono stati realizzati ancor prima dell’uscita della sua collezione… Quindi solo casualità… Però no non sono d’accordo… Simile… Non uguale”. Nessuno ha motivo di pensare che Valeria abbia mentito sui tempi in cui è stata disegnata la sua collezione mare, perciò sembra essere effettivamente una casualità.

Valeria Bigella e Giulia De Lellis, collezione di costumi troppo simili?

Molto fanno anche le mode del momento, comunque. Evidentemente questo modello di costume sarà la nuova tendenza dell’estate e lo ritroveremo in diverse collezioni. Non solo in quelle di Giulia De Lellis e Valeria Bigella. La ragazza del primo commento è poi tornata sui suoi passi e ha augurato buona fortuna all’ex di Temptation Island: “Simili sì esatto. Il colore è stupendo! Un grande in bocca al lupo per il tuo brand!”. Anche Giulia nei giorni scorsi è finita nel mirino degli utenti Instagram, che avevano letto in alcune sue parole un brutto riferimento a Irama. Un altro elemento molto simile tra le due!