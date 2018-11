Valeria Bigella fidanzata con Davide Petrucci, prime foto di coppia: “Arrivi tu”

Temptation Island, Valeria Bigella e il nuovo fidanzato Davide Petrucci escono allo scoperto

Finalmente è arrivata la conferma che tutti aspettavano! Valeria Bigella è fidanzata con il calciatore Davide Petrucci. Da tempo si mormorava che l’ex protagonista di Temptation Island avesse un nuovo fidanzato, ma lei ha preferito aspettare prima di confermare e ufficializzare il rapporto. Aspettare cosa non si sa, forse il momento giusto per lei e per lui. Ciò che importa, comunque, è che questo momento sia arrivato. Oggi pomeriggio Valeria e il suo nuovo fidanzato Davide hanno pubblicato delle foto di coppia su Instagram. In una si tengono per mano, nell’altra si tengono stretti e lei ha scritto: “Arrivi tu”, con un bel cuoricino.

Valeria Bigella e Davide Petrucci sono fidanzati: vacanza da innamorati

Valeria e Davide sono fidanzati da un mesetto o forse più. Adesso sono insieme in Grecia e si stanno godendo dei giorni di vacanza da innamorati. Nelle prossime Instagram Stories, soprattutto grazie alla funzione domande, Valeria ci racconterà di più su come si sono conosciuti e dove? Noi pensiamo di sì e vi terremo aggiornati! Possiamo dirvi intanto che il nuovo fidanzato di Valeria Bigella è un amico delle Donatella e infatti in una delle prime puntate del Gf Vip 2018 la gemella bionda gli hanno fatto gli auguri di compleanno direttamente dal confessionale. Un anello di congiunzione c’è ed è Pierluigi Gollini, il fidanzato di Giulia Provvedi (finito sotto accusa negli ultimi giorni!).

Il nuovo fidanzato di Valeria Bigella è il calciatore Davide Petrucci

Chi è il nuovo fidanzato di Valeria di Temptation Island? Si chiama Davide Petrucci, come abbiamo già detto, e gioca al calcio sin da bambino. È cresciuto nelle giovanili della Roma e del Manchester United. Davide ha 27 anni e al momento gioca in Turchia. È infatti un centrocampista del Çaykur Rizespor, che ha sede nella città di Rize e milita nella seconda serie del calcio turco.