Valentina Vignali posta sms di Stefano Sirena: “Manuela, sposa Luciano”

Lite accesa tra Manuela e Stefano durante l’ultima puntata di Temptation Island. La ragazza ha aggredito il suo ex compagno, ferita per essere stata tradita più volte. Durante questa avventura si è avvicinata al single Luciano Punzo fino a baciarlo. Il ‘Narciso’ dell’ottava edizione di Temptation ha accusato la sua ex fiamma di averlo offeso fin dal primo giorno, prendendolo in giro per le sue insicurezze e contestandogli di avere un rapporto scorretto con i soldi. La lite è scoppiata e stava prendendo una brutta piega. Filippo Bisciglia, davanti a questo ‘teatrino’, è stato costretto a intervenire per dividerli.

Nelle ultime ore Valentina Vignali ha pubblico su Instagram alcune chat piccanti con Stefano Sirena. Durante la storia d’amore con Manuela Carriero, Stefano si divertiva a scrivere alle ragazze su Instagram e a commentare con apprezzamenti particolari anche gli scatti dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Tra le Stories pubblicate dalla pallavolista si legge: “Quanto sei sexy”, “l’avevo detto che sei più bella di prima” oppure “Ti voglio portare a cena”.

Ricordiamo che Sirena era fidanzato con Manuela durante i suoi comportamenti poco corretti nei confronti della sua partner e della sua storia. La Vignali, poi, ha commentato asserendo:

“Mentre stava con lei ha scritto a me e chissà a quante altre ragazze”

In conclusione ha voluto lanciare un appello a Manuela: “Sposa Luciano”.

Temptation Island, Manuela lascia Stefano ed esce con Luciano: la scelta migliore e da applausi

Manuela Carriero ha deciso di uscire con Luciano Punzo da Temptation Island. La ragazza delusa ha mollato Stefano. Tanti i video in cui è rimasta attonita di fronte al comportamento del suo ex fidanzato che è diventato molto intimo nei confronti di una single.

La scelta di uscire con il single Luciano è stata applaudita da tutti: grande trionfo per il coraggio, come mostrato dai telespettatori su Twitter. Temptation ha chiuso l’edizione con un boom d’ascolti.

Per la Carriero, dunque, si prospetta un nuovo capitolo da scrivere insieme a Luciano. Sicuramente ne sapremo di più quando la neo-coppia sarà ospite a settembre durante le prima puntate di Uomini e Donne. Cosa sveleranno a Maria De Filippi e al pubblico?