Valentina Vignali libro, Giorgia Crivello attacca: “Già sapevo, ennesima rottura di…”

Valentina Vignali, nuovo attacco dalla fidanzata di Stefano Laudoni dopo la notizia del libro in uscita

Valentina Vignali e Giorgia Crivello non sotterreranno mai l’ascia di guerra. Le frecciatine da una parte e dall’altra volano come se non ci fosse un domani da mesi ormai. L’anello che congiunge l’una all’altra? Stefano Laudoni, ex fidanzato storico della Vignali e attuale fidanzato di Giorgia. Tra le due non scorrerà mai buon sangue, questo ormai è chiaro! Nella Casa del Grande Fratello 16 Valentina ha più volte parlato del suo ex Laudoni e non sono mancati attacchi da parte di Giorgia su Instagram. Oggi la Crivello è tornata all’attacco. Il motivo? Il libro di Valentina Vignali, che proprio lei ha annunciato poche ore fa sui social.

Valentina Vignali libro, arriva il commento di Giorgia Crivello: “Già sapevo”

Si intitola Forti come noi ed è un’autobiografia in cui Valentina racconterà la sua vita, compreso il duro periodo in cui ha combattuto contro un tumore alla tiroide. Solo pochi giorni fa si è detta pronta a ricominciare dopo i momenti difficili, ma ben presto parlerà di tutto in modo più approfondito nel suo libro. A quanto pare, la notizia del libro della Vignali non è stata proprio una sorpresa per Giorgia Crivello, fidanzata di Laudoni! Tramite un video tra le stories di Instagram, la Crivello infatti ha commentato così: “Adesso ci han detto che sta anche per uscire il libro di un’altra scrittrice molto molto importante italiana ragazzi. Sarà l’ennesima rottura di co…oni da parte sua”. Sul video ha aggiunto un commento scritto: “Ma io già lo sapevo, evito di raccontarvi i retroscena”.

Stefano Laudoni e Giorgia Crivello attaccano Valentina Vignali per il libro in uscita

In tutto ciò, nel video Giorgia era in macchina con Stefano e quest’ultimo, dopo che la fidanzata ha parlato, ci ha messo del suo! Eh sì, perché si vede chiaramente Laudoni che scuote la testa: insomma, per lui è un “no”. Siamo certi, comunque, che i retroscena annunciati dalla Crivello non rimarranno segreti tanto a lungo…