Gf Valentina Vignali: in uscita il suo libro “Forti come noi”, l’annuncio

Grande Fratello, Valentina Vignali pubblica il suo libro dal titolo “Forti come noi”. L’annuncio su Instagram

Periodo di nuovi libri. Dopo Giulia De Lellis e Valentina Dallari anche l’ex gieffina Valentina Vignali pubblicherà un suo libro. Ad annunciarlo è stata la stessa Vale su Instagram. Il progetto era nell’aria da mesi oramai, come spiegato sulle stories pubblicate, ma nessuno forse immaginava che la Vignali stesse per realizzare un complesso quanto importante progetto. La copertina del libro è stata realizzata dal suo fidanzato, che di professione fa per l’appunto il fotografo. Tanti i temi che verranno trattati nella biografia, da quelli più leggeri a quelli più intensi e duri, tra cui il racconto sul tumore e il momento più difficile della sua vita.

Valentina Vignali libro: l’annuncio social

“Ai primi di luglio ho scattato con un body arancione, all’epoca non vi dissi di cosa si trattava. Non era per un giornale di moda ma era la copertina di qualcos’altro. È quasi un anno che sto lavorando a questo progetto, dall’autunno scorso poi c’è stato il Grande Fratello di mezzo e la data di uscita è stata posticipata. Però posso dirvi ufficialmente che il 24 settembre uscirà il mio libro. Si chiama “Forti come noi” ed è un’autobiografia“, con queste parole Valentina Vignali ha annunciato via social questo grande progetto, frutto di diversi mesi. Il libro uscirà a breve, il prossimo 24 settembre in tutte le librerie.

Forti come noi: le tematiche affrontate da Valentina Vignali nella sua autobiografia

“Racconterò tutta la mia vita da quando sono piccola, nel libro racconterò anche del tumore, tutte le fasi della malattia, come l’ho scoperto, come l’ho affrontato e sconfitto. Spero che la mia testimonianza possa servire a chi sta combattendo. Ma parlerò anche di cose più leggere, dai primi fidanzatini alle marachelle fatte a scuola. Sono contenta ma anche molto emozionata. Mi è stata data questa possibilità di raccontare Valentina persona andando oltre al personaggio“, spiega ancora la modella e giocatrice di basket. Un annuncio davvero importante per lei che ha dovuto tenere il segreto per mesi e mesi, ora però le sue fan saranno contente. Tanti i temi che tratterà, in particolare quello del tumore e del post che aveva già definito come complicato.