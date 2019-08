Valentina Vignali confessa: “Anno complicato dopo la malattia”, le sue parole

Grande Fratello, Valentina Vignali pronta a ricominciare dopo la pausa del reality show

Valentina Vignali al Grande Fratello ha parlato spesso di uno dei periodi più difficili della sua vita, quando ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. Il peggio è passato, oggi Valentina sta bene e ha superato la malattia, ma di sicuro non dimenticherà mai quel periodo. Nell’arco di un anno ha vissuto esperienze molto forti, a partire dalla malattia e finendo con il Grande Fratello. Due esperienze che, seppure siano assolutamente non paragonabili, hanno lasciato il segno dentro la Vignali. Adesso però lei è pronta a riprendere in mani le redini della sua vita, terminata l’esperienza televisiva e archiviata, per fortuna, la parentesi della malattia. Da cosa potrà mai ricominciare? Dalla sua ragione di vita, la palla a spicchi.

Valentina Vignali su Instagram: “Un anno emozionante e complicato”

Con un post su Instagram, in cui ha raccolto delle sue foto sul campo da basket, Valentina ha fatto sapere ai suoi fan che presto tornerà a giocare. I chili presi al Grande Fratello? Un lontano ricordo: l’ex gieffina è tornata in forma in men che non si dica! Riacquistata la sua forma fisica, anche se forse dovrà lavorarci ancora un po’, non possiamo saperlo, la Vignali tornerà presto in campo. Ecco il suo ultimo post su Instagram: “È stato un anno emozionante e complicato, il ritorno in serie A2 dopo la malattia, le trasferte che non finisco mai, gli allenamenti in tutte le condizioni possibili e i talloni che funzionano a tratti”. Parole d’addio per Valentina, che ha fatto sapere di aver lasciato la squadra in cui ha giocato nell’ultima stagione e comincerà una nuova avventura.

Valentina Vignali pronta a ricominciare: dove andrà a giocare?

Il post prosegue così: “Sarò sempre grata alle mie compagne e ad Athena per questo tempo, anche se breve, insieme. Ora si ricomincia e a brevissimo vi comunicherò dove giocherò quest’anno!”. Nulla potrà mai tenerla lontana dalla palla a spicchi: potranno esserci tutte le parentesi televisive del mondo, ma Valentina Vignali rimarrà sempre e comunque una giocatrice di pallacanestro.