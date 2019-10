Valentina Vignali, Giorgia Crivello torna all’attacco: la stoccata

Giorgia Crivello punzecchia la Vignali, ex del fidanzato Stefano Laudoni

Giorgia Crivello, attuale fidanzata di Stefano Laudoni, torna a far parlare di sé e lo fa tirando in causa la ex del compagno, Valentina Vignali. Già nella scorsa edizione del Grande Fratello Nip, era evidente che tra i tre non corresse buon sangue e, a quanto pare, i rapporti non sono cambiati in questi ultimi mesi. Ognuno a casa sua, col proprio partner. D’altronde non si può pretendere di simpatizzare con la nuova fiamma del proprio ex né di restare amici con i diretti interessati, anzi, a volte, si continuano a lanciare frecciatine anche a distanza di tempo, come nel caso di Giorgia.

Giorgia Crivello risponde ad un fan: “La Vignali vorrebbe stare con Stefano”

“Perché c’è tanto astio tra te e la Vignali?” le chiede un fan su Instagram e la risposta di Giorgia Crivello, nelle sue storie, non si è fatta attendere: “Perché ci vorrebbe stare lei insieme a Stefano. Io non ho astio per nessuno“. Una frase che lascia emergere certamente dei punti interrogativi difficili da interpretare, considerando che la Vignali appare sui social sempre felicemente fidanzata con il suo Lorenzo Orlandi, il fotografo a cui è legata ormai da mesi. Intanto, la diretta interessata non ha risposto alle provocazioni della nuova fiamma di Stefano Laudoni, preferendo dedicarsi alla propria vita, tra lavoro ed affetti.

Giorgia Crivello e la rivelazione su Valentina Vignali

Rispondendo alle tante domande dei fan, la Crivello è tornata a parlare di Valentina Vignali, ex dell’attuale compagno Stefano Laudoni. Gli screzi tra le due, ormai, si trascinano da tempo e non manca occasione per continuare ad aggiungere un po’ di pepe a questa inimicizia. Anche se la Vignali, questa volta (almeno per ora), ha deciso di non cedere alla tentazione di rispondere al fuoco con altro fuoco. Che questa storia sia ormai acqua passata per la bella cestista?