Valentina Vignali e Giorgia Crivello nuove scintille: parola pesanti

Valentina Vignali e Giorgia Crivello: nuove scintille. L’ex e l’attuale fidanzata di Stefano Laudoni si scambiano ‘eleganti’ cortesie: il botta e risposta rovente

Continua ‘l’elegantissimo’ botta e risposta tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello. L’ironia in questo caso è d’obbligo giusto per alleggerire i toni e le parole tutt’altro che leggiadre e fini che continuano a fioccare tra le due ragazze che rispettivamente sono l’ex e l’attuale fidanzata di Stefano Laudoni. Nei giorni scorsi Valentina e Giorgia si erano già stuzzicate. Delle pizzicate che alla fine hanno fatto partorire alla cestista di Rimini un post su Instagram con la seguente didascalia: “La tua me…da scrausa fa 21 like!”. Messaggio eloquente ed ‘elegante’ che non ha bisogno di particolari interpretazioni. La Crivello poche ore fa ha risposto, altrettanto ‘elegantemente’

Giorgia Crivello e Valentina, altro botta e risposta

“21 like, ma intanto io a 21 centimetri glielo faccio arrivare, a differenza tua”. Questa la replica della Crivello, con chiaro riferimento bollente a Stefano Laudoni. Insomma, come poc’anzi detto, la risposta di Giorgia si è mantenuta nel segno dell”eleganza’. Ricordiamo che la Vignali ha avuto un importante love story con Laudoni. Un rapporto fatto di alti e bassi che è naufragato lasciando degli strascichi. Tuttavia Valentina, come confessato nella Casa del Grande Fratello, non ha del tutto chiuso la porta all’ex. Infatti ha raccontato che sarebbe disposta, laddove ce ne fosse l’occasione e la possibilità, a ricostruire un rapporto civile con lui.

Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi si sposano? La foto della cestista stuzzica la curiosità dei fan

Oggi la Vignali è felice accanto al fidanzato Lorenzo Orlandi. Nelle scorse ore sulla coppia è circolato un curioso gossip. Quello su un possibile matrimonio imminente. Ad accendere la voce uno scatto postato su Instagram dalla sportiva di Rimini che si è immortalata con indosso un abito da sposa. Immediatamente è stata tempestata di commenti da parte dei fan che hanno voluto vederci un po’ più chiaro chiedendole se sia pronta a convolare a nozze. Al momento la Vignali tace, lasciando i suoi numerosi follower sulle spine. Chissà cosa bolle in pentola.