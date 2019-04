Valentina Vignali diffida da Francesca Brambilla: è la terza per il Gf 16

Grande Fratello, nuova diffida: stavolta è indirizzata a Valentina Vignali

Non c’è da stare tranquilli al Gf 16: diffida per Valentina Vignali, dopo quelle arrivate già nei giorni scorsi! Un record che la stessa Barbara d’Urso ha sottolineato, con ironia anche, nel corso di Pomeriggio 5. Proprio la conduttrice ha annunciato attraverso il suo programma che Valentina Vignali è stata diffidata. Ma da chi? Non dall’ex fidanzato Stefano Laudoni e la sua attuale metà Giorgia, bensì da Francesca Brambilla. Si è parlato di quest’ultima nel corso della puntata di lunedì scorso del Grande Fratello ed è storia nota, ormai, cosa pensa la Vignali di lei. La gieffina sostiene infatti che la Brambilla si sia messa in mezzo tra lei e l’ex Laudoni. E non si è riservata dal raccontare alcuni dettagli!

Valentina Vignali, diffida da parte di Francesca Brambilla: le news

“Collezionare tre diffide in sole due puntate del Grande Fratello, questo è un altro guinness world record della d’Urso”, ha detto Barbara col sorriso. Tutto è andato in onda nell’ultima puntata, oggi Barbara ha annunciato la diffida per la Vignali. La conduttrice ha letto in prima persona la lettera che è arrivata alla produzione, indirizzata a Valentina. Nella stessa, scritta dagli avvocati, si legge: “Francesca Brambilla si è rivolta al nostro studio a seguito delle strumentali e infondate polemiche da lei sollevate in occasione della puntata del Grande Fratello”. La diffida poi prosegue spiegando che Francesca si riserva di agire nelle opportune sedi “a tutela della propria immagine personale e professionale”, ma non solo per ciò che è stato detto al Gf! Nella diffida infatti si legge che la Brambilla intende prendere provvedimenti anche per le “plurime espressioni irrispettose da lei utilizzate in passato, privatamente e sui social”. Naturalmente gli avvocati hanno fatto sapere che è tutto documentato.

Barbara d’Urso invita Francesca Brambilla “a replicare e dire la sua”

“La invitiamo per tanto a cessare immediatamente ogni condotta lesiva dell’onorabilità della nostra assistita la signora Francesca Brambilla”, così si conclude la diffida – la terza, dopo quella di De Andrè e l’altra di Wanda Nara -. Dunque Valentina Vignali al Grande Fratello non potrà più fare riferimento a Francesca Brambilla. A quest’ultima, però, Barbara d’Urso ha rivolto il suo invito: “Ovviamente io invito Francesca Brambilla a replicare e a dire la sua. E ovviamente informerò Valentina Vignali della terza diffida della Casa del Grande Fratello. Qui si chiude”. La conduttrice non ha nascosto di essere curiosa di conoscere il punto di vista della Brambilla.