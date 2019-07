Valentina Vignali criticata, adesso dice basta: “Capra!”

Gf ultime notizie, Valentina Vignali contro alcuni detrattori: l’accusa

Valentina Vignali, come al solito, riceve una marea di critiche quando pubblica una nuova foto su Instagram. Questa volta hanno avuto da ridire sull’uso della punteggiatura che, in uno dei suoi ultimi post, è del tutto assente (è presente solo un punto interrogativo alla fine del suo pensiero). Valentina si è difesa parlando di “flusso di coscienza” e utilizzando degli appellativi non proprio carini a chi le ha fatto notare la mancanza di virgole, punti e che più ne ha più ne metta. La cestista non riesce proprio a non prestare attenzione agli attacchi contro di lei e anche questa volta ha risposto. Ha fatto bene o ha fatto male? Giudicate voi.

Valentina Vignali non sa scrive? Lei perde la pazienza: “Capra!”

Troverete la frase incriminata di Valentina del Grande Fratello senza segni di interpunzione più in basso, queste invece sono le risposte alle critiche che ha ricevuto: “Poverina! Vai a studiare che tecnica narrativa è questa che manco saprai leggere!”; “Questo è fatto apposta: è un flusso di coscienza, James Joyce style. Capra”. Nemmeno in vacanza riesce a stare al cento per cento tranquilla: oltre ai detrattori onnipresenti (che hanno comunque la libertà di detestare un pensiero senza virgole e punti), la sportiva ha avuto anche un imprevisto.

Gossip Grande Fratello: Valentina Vignali pronta al matrimonio?

Valentina Vignali è tra gli ex concorrenti del Grande Fratello 2019 che sta facendo più chiacchierare: non solo per i suoi scontri con gli hater, ma anche per i gossip che riguardano la sua vita privata. L’avete vista in abito da sposa? Il suo matrimonio è davvero vicino – come dicono i più pettegoli – o bisogna aspettare ancora del tempo? Sì, Valentina ama il suo fidanzato, ma non pare prontissima a fare quel passo così importante.