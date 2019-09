Valentina Vignali fiume in piena su malattia, Giulia De Lellis e Nadia Toffa: “Sconforto”

Grande Fratello, il libro di Valentina Vignali Forti come noi in uscita il 24 settembre: il racconto della malattia

Intervistata da Giulio Pasqui per Spy, Valentina Vignali ha raccontato del proprio tumore alla tiroide e di come ha affrontato l’argomento nel libro autobiografico Forti come noi, la cui uscita è prevista il 24 settembre. Valentina ha raccontato di un periodo tremendo durante il quale ha vissuto momenti terribili che però non le hanno mai tolto la voglia di vivere: è questo che vuole trasmettere ai lettori e ai fan che l’hanno conosciuta prima, durante e dopo il Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Valentina Vignali, lo sfogo dopo il tumore: “Ci sono stati momenti difficili”

“Non mi sono mai abbattuta – ha dichiarato la Vignali – e ora ne parlo con la speranza di dare un po’ di coraggio alle persone che devono affrontare un percorso di radioterapia come il mio […] La scoperta risale al 2012: ormai sono abituata a parlarne e sono riuscita a metabolizzare tutto. Anzi, mi piace quando gli altri trovano ispirazione nella mia storia”. La positività di Valentina è coinvolgente ed è senz’altro nobile che la sportiva abbia voluto condividere con tutti un periodo così delicato della sua esistenza. Anche lei, che è riuscita a superare tutto, ricorda con difficoltà le emozioni di quell’anno: “Ci sono stati momenti difficili – ha confessato –, lo ammetto”.

Le parole di Valentina Vignali su Nadia Toffa

“Pensi – ha proseguito – che tre mesi dopo l’operazione della rimozione del tumore, quando pensavo ormai di essere guarita e di avercela fatta, i dottori trovarono altre metastasi nella zona del collo. Ho provato profondo sconforto: avevo paura di dovermi operare e di dover ricominciare tutto da capo”. Emozioni che solo lei e quelli come lei possono capire, ed è proprio a Nadia Toffa che ha rivolto un pensiero perché “a meno che tu non abbia vissuto in prima persona il cancro, non sei nessuno per giudicare”.

Valentina Vignali come Giulia De Lellis sul tradimento: “La capisco”

Durante l’intervista di Spy Valentina ha affrontato anche un argomento che non ha nulla a che vedere con la salute, non così seriamente almeno, e che la accomuna a Giulia De Lellis, vale a dire il tradimento. “Io la capisco – ha spiegato Valentina che non ha mai nascosto di essere stata tradita – perché è successo anche a me, infatti ho letto alcuni stralci del suo libro e mi sono trovata in sintonia con lei”. Forti come noi uscirà in tutte le librerie il 24 settembre.