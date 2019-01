Valentina Dallari rivela: “Ex fidanzati traditori, mazzate nei denti”. Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, si sta lasciando alle spalle il periodo più buio della sua vita, quello segnato dall’anoressia, con conseguente ricovero in una clinica specializzata. Oggi la vita è tornata a sorriderle e pian piano la ragazza sta tornando alla normalità. Anche sui social ha ripreso a farsi viva e a comunicare frequentemente con i suoi tanti follower. Nella fattispecie, nelle scorse ore, ha affidato a una Stories Instagram un pensiero agrodolce, stimolato dai ricordi del passato. Ha parlato di tradimenti e fidanzati…

“Comunque ogni mattina ormai viene l’angoscia ad accedere a Facebook…”

“Comunque ogni mattina ormai viene l’angoscia ad accedere a Facebook con tutti questi ricordi…“, scrive l’ex tronista di Uomini e Donne. “Uno è felice – aggiunge – lo apre senza pensieri e niente, mazzata nei denti… Ex fidanzati cornificatori, ex amici, foto di quando ero in pigiama…”. Valentina non fa nomi e l’umore del messaggio non è rancoroso, tanto meno adirato. Suona piuttosto come una constatazione, a tratti malinconica, a tratti disillusa. Inoltre, non fa alcun nome, né menziona particolari accenni che possano rimandare a qualcuno; pare si tratti soltanto di un semplice: ‘chi a orecchie per intendere intenda’.

Valentina: la vita sentimentale dell’ex tronista di Uomini e Donne

Valentina Dallari, negli ultimi giorni, è tornata single. A darne conferma, lei stessa, qualche giorno fa, via social, quando ha risposto a un fan, affermando di aver chiuso la relazione con il fidanzato Alessandro (un manager noto nell’ambiente musicale). Il motivo della rottura resta ignoto. I due si erano conosciuti lontani dalle telecamere televisive dopo l’esperienza al Trono Classico della Dallari, la quale, prima di incontrare Alessandro, aveva rapidamente chiuso la storia con l’ex corteggiatore Andrea Melchiorre. E proprio Melchiorre, qualche settimana fa, era tornato a parlare dell’ex fidanzata, dopo che quest’ultima aveva fatto sapere che durante la loro relazione lui le aveva riservato parole controverse circa le sue abitudini alimentari. Tra i due è presto tornato il sereno, visto che Valentina ha poi dichiarato di essere stata fraintesa.