Uomini e Donne news, Valentina Dallari torna single: è finita con Alessandro

Uomini e Donne news, Valentina Dallari di nuovo single: è finita con il fidanzato Alessandro

Valentina Dallari è tornata ad essere single. A farsi sfuggire quest’indiscrezione è stata l’ex tronista di Uomini e Donne in persona sui social. Nel rispondere ad un fan su Instagram, infatti, la bella Valentina ha confermato di aver chiuso con il fidanzato Alessandro. Il motivo della rottura? Non lo sappiamo. I due si erano conosciuti lontani dagli studi televisivi. Valentina Dallari, dopo l’esperienza al Trono Classico, ha cambiato totalmente vita, ha smesso di fare TV ed si è affermata come dee jay riscuotendo un notevole successo nell’ambiente della movida notturna. È stato proprio dopo la fine della storia con Andrea Melchiorre, durata poco dopo la scelta a Uomini e Donne, che Valentina e Alessandro si sono conosciuti.

Lui è un manager noto nell’ambiente musicale. Perché le strade di entrambi si siano divise, come accennato sopra, non è ancora stato spiegato né da Valentina né da Alessandro. Forse la Dallari adesso che sta meglio e dopo il lungo percorso di recupero in clinica ha solamente voglia di riscrivere un nuovo capitolo della sua storia o, forse, era destino che le cose andassero così. Lei, intanto, sui social appare in forma più che mai. Contro l’anoressia ha lottato e, alla fine, ha avuto la meglio. Per questo motivo, oggi, i suoi fan sono orgogliosi e fieri dei successi fatti da Valentina.

Uomini e Donne, Valentina Dallari si racconta: “Credevo di non arrivarci a questo Natale”

Valentina Dallari adesso sta meglio e dei grandi ostacoli superati nella sua battaglia contro l’anoressia l’ex tronista di Uomini e Donne ne parla spesso con fierezza e schiettezza. In un lungo post pubblicato su Instagram, per esempio, Valentina ieri ha scritto: “Questo Natale per me significa molto. L’anno scorso pranzai con una tisana e niente più. Credevo di non arrivarci a questo Natale. La strada è ancora lunga e nonostante io stia meglio non è facile abituarsi dopo anni di malattia. Sono orgogliosa di me, dell’impegno che ci ho messo”.