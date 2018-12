Uomini e Donne, Valentina Dallari: “Credevo di non arrivarci a questo Natale”

Uomini e Donne: Valentina Dallari dopo la guarigione ricorda lo scorso Natale

Sono ormai trascorse parecchie settimane dall’annuncio di guarigione di Valentina Dallari. È stata proprio la stessa tronista a rivelare apertamente sul suo profilo Instagram di essere finalmente uscita da quel lungo tunnel in cui si era imbattuta. I vari problemi di salute, l’anoressia e i tanti disturbi alimentari l’avevano portata a vivere un periodo complicato e per nulla facile. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, dopo cure, terapie appropriate e quant’altro, è comunque riuscita a venirne a galla più forte e determinata di prima. Oggi ha ritrovato, oltre che un certo equilibrio, anche il suo amato lavoro. È, infatti, tornata a fare la dj nei locali notturni. Con le cuffie alle orecchie e la musica sempre a palla, Valentina Dallari si mostra carica e piena di vita.

Nonostante abbia ormai superato quei duri momenti, la Dallari ci tiene a scrivere un lungo post proprio nel giorno di Natale. Con immensa commozione Valentina ricorda quanto sia stato difficile: “Questo Natale per me significa molto. L’anno scorso pranzai con una tisana e niente più. Mi ricordo quando la mia famiglia mi disse che se avessi continuato così non sarei sopravvissuta più di due mesi. Credevo di non arrivarci a questo Natale. La strada è ancora lunga e nonostante io stia meglio non è facile abituarsi dopo anni di malattia. Sono orgogliosa di me, dell’impegno che ci ho messo. Quest’anno niente tisane solo gioie e tortellini!”.

Valentina Dallari super carica e orgogliosa di sè stessa

Dunque, dopo quanto scritto dall’ex tronista di Bologna, si può dedurre senza alcuna difficoltà quanto la medesima sia grata alla vita e quanto sia orgogliosa e fiera del percorso intrapreso per giungere, poi, ad una sana guarigione. Con felicità e gratitudine verso chi l’ha seguita e curata, Valentina augura un felice Natale a tutti. Un Natale diverso, più tranquillo e meno sofferente di quello scorso.