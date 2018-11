Uomini e Donne news, Valentina Dallari è guarita: “Vi devo tutto”

Uomini e Donne news, Valentina Dallari termina il suo lungo percorso di guarigione

Dopo lunghi e pesanti mesi di cure, oggi Valentina Dallari annuncia di aver concluso il suo percorso di convalescenza. L’abbiamo spesso vista sui social non in brillantissima forma a causa dei disturbi alimentari di cui soffriva. Era stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne a parlarne apertamente ai suoi fan sul web. La parola anoressia era ciò che si avvicinava di più allo stato di salute della Dallari. “Ero alta un metro e 75 e pesavo 39 chili“, confessò tempo fa la ragazza. Dopo aver preso totale coscienza di quella che, in realtà, era la sua situazione, Valentina ha iniziato un vero e proprio percorso di recupero fisico e non solo. I troppi problemi avevano, infatti, portato la Dallari ad allontanarsi da ogni canale social e anche dalle stesse persone che viveva quotidianamente.

Qualche ora fa, proprio Valentina Dallari ha postato una foto sul suo profilo Instagram. In questa, si vede la pagina bianca di un libro con su scritte delle dediche per Vale. Sotto il post, l’ex tronista scrive: “..e dopo 11 mesi, posso finalmente iniziare a cavarmela da sola. Si conclude qui quest’anno pieno di difficoltà, si conclude qui il mio percorso”. Poi continua ringraziando chi si è preso cura di lei: “Sono cosi riconoscente a queste persone che, con tanta pazienza e tanta passione mi hanno portato a essere di nuovo felice. Dire grazie non sarà mai abbastanza. Vi devo tutto”.

Valentina Dallari è guarita e sta riprendendo in mano la sua vita di sempre

La ragazza di Bologna, in questi ultimi mesi oltre che curarsi, ha cercato di riprendere, pian piano, la sua sua vita di sempre. Tornata al suo amato lavoro di dj, Valentina è spesso protagonista di serate nelle varie discoteche d’Italia. Suona, balla, canta e sorride felicemente alla nuova vita. I commenti di sostegno sono tantissimi, tra questi spicca quello di un’altra protagonista di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato che scrive: “Sei forte”.