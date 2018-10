Uomini e Donne, Valentina Dallari sempre più in forma dopo il ricovero in clinica: i complimenti dei fan e i ringraziamenti dell’ex tronista

L’ultima foto postata sui social da Valentina Dallari ha decisamente rincuorato i suoi follower su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo il ricovero in una clinica per disturbi alimentari, è apparsa oggi molto più in salute rispetto al passato. Colorito ritrovato, viso luminoso e un sorriso accennato, questi i punti di forza dello scatto condiviso dalla Dallari su Instagram che ha conquistato i suoi seguaci. Un’immagine quella di Valentina che – come anticipato sopra – ha spinto molti utenti che la seguono a riempirla di complimenti e a dimostrarle, ancora una volta, il loro affetto e la loro vicinanza. Queste attenzioni, ovviamente, hanno fatto molto piacere a Valentina.

“Devo ammettere e ne sono davvero felice che si vede che stai notevolmente migliorando” ha scritto per esempio una fan sotto l’ultima foto pubblicata da Valentina Dallari su Instagram “Complimenti a te”. A questo commento in particolare, allora, l’ex tronista ha risposto personalmente, ammettendo di essere molto contenta del fatto che i suoi progressi si inizino a notare. “Sono felice che si veda” ha replicato infatti la Dallari che, alla fine, ha anche accompagnato le sue parole con un piccolo cuoricino.

Uomini e Donne, Valentina Dallari torna a casa: le sue prime parole dopo il ricovero in clinica

Il percorso di riabilitazione di certo è stato molto inteso per Valentina Dallari. Una volta lasciata la clinica, infatti, lei stessa sui suoi social aveva scritto: “Ho paura ma sono anche tanto emozionata. Devo ringraziare Dio se sono ancora qua a poterlo scrivere. Credete in voi stessi, sempre. Ce la farete”. Oggi però, visti i progressi, le sue parole sembrano avere ancora un significato più grande e, se possibile, carico di speranza (non solo per lei ma per tutti quelli che ne hanno bisogno).