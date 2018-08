Uomini e Donne, Valentina Dallari lascia la clinica dopo 8 mesi: “Ho paura”

Uomini e Donne, l’anoressia di Valentina Dallari: l’ex tronista sta per tornare a casa

È tempo di tornare a casa per Valentina Dallari. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram che sta per lasciare la clinica dove otto mesi fa è entrata per combattere l’anoressia. L’ex fidanzata di Andrea Melchiorre è felice per questo ritorno alla vita vera, reale, ma è pure molto preoccupata per il futuro, per quello che accadrà. Nonostante tutto, la bolognese è positiva, sicura di poter affrontare questo rientro alla normalità. “Mancano meno di 4 giorni al mio ritorno a casa. Sono passati quasi 8 mesi. Ho paura ma sono anche tanto emozionata. Devo ringraziare Dio se sono ancora qua a poterlo scrivere. Credete in voi stessi, sempre. Ce la farete“, ha scritto la deejay sui social network.

Di recente Valentina Dallari ha raccontato i primi giorni in clinica, quando non è stato facile ambientarsi in una struttura del genere e combattere l’anoressia. “Quando arrivi in clinica ti senti un alieno. Sei circondato dalla malattia. Lasci casa tua e abiti lì per un tempo indeterminato. Le sfide sono i pasti e la bilancia lunedì mattina”, ha raccontato Valentina di Uomini e Donne. La Dallari ha deciso di rivolgersi ad una struttura dopo che il suo corpo è arrivato al limite. “Un giorno mia sorella ha deciso che era ora di smettere, mi ha preso e mi ha portato in varie strutture. Mi hanno detto che nelle mie condizioni fisiche era necessario il ricovero“, ha spiegato la 25enne.

Uomini e Donne: il sogno di Valentina Dallari dopo la malattia

Ora che sta meglio, Valentina Dallari ha un nuovo sogno da realizzare. Quello di aiutare le altre ragazze che, come lei, soffrono o hanno sofferto di anoressia. “Vorrei aiutare chi soffre di questa patologia. Spero di far capire che c’è sempre una possibilità per andare avanti”, ha detto la modella.