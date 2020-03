Valentin cacciato ad Amici, Raimondo Todaro lo difende e attacca lo show

Amici 19, Valentin cacciato da Maria nella terza puntata ma il pubblico è in rivolta

Valentin è stato cacciato ad Amici ieri sera, Maria De Filippi lo ha invitato alla porta dopo delle insinuazioni del ballerino. In tempi non sospetti il gesto della conduttrice sarebbe stato appoggiato da tutti, ma non ieri sera. Non in un’edizione in cui sta andando avanti l’arroganza e la presunzione e la mancanza di rispetto. Nicolai Gorodiskii è ormai il bersaglio del pubblico, che sembra essere l’unico, insieme a Timor, ad accorgersi della cattiva condotta dell’allievo. Giuria e professori lo premiano mandandolo avanti nelle puntate con una sola coreografia eseguita, due al massimo, ma mai una parola sul suo atteggiamento. Solo Timor Steffens si è fatto avanti, ma non è stato appoggiato ed è stato anche aggredito verbalmente da Nicolai stesso. Qui Maria non è intervenuta, qui Maria non interviene tuttora. Poi però c’è Javier che giustamente vuole abbandonare la gara quando non viene premiato dove è giusto che venga premiato; stessa cosa per Valentin abituato a competizioni in cui i giudici capiscono davvero di danza. Perché questo è il punto della loro ribellione, gareggiare equamente; il problema non sono le critiche.

Raimondo Todaro difende Valentin: frecciatine contro Amici di Maria De Filippi

Javier quasi non viene perdonato perché ha spesso crisi, Valentin viene addirittura messo alla porta. Intanto Nicolai se la ride sotto i baffi. Di tutto questo pare si sia accorto anche Raimondo Todaro, che ieri sera, un po’ a sorpresa, si è schierato dalla parte di Valentin. A sorpresa perché se è vero ciò che si mormora, ovvero di un flirt tra Valentin e Francesca Tocca, moglie di Raimondo, allora il ballerino di Ballando con le stelle avrebbe potuto cogliere la palla al balzo e attaccare il presunto rivale in amore. Invece non lo ha fatto, anzi è corso in sua difesa sui social. La prima frecciatina è arrivata a mezzanotte e mezza: “La diretta non è per tutti”. Forse la frase era riferita a Maria, vedendo ciò che poi Raimondo ha risposto in varie chat a chi gli ha scritto dopo che Valentin è stato eliminato.

Valentin cacciato ad Amici, Raimondo lo difende: “Non serviva più”

Nei tanti screenshot postati sul Web da vari utenti, alcuni ripresi anche dal Vicolo delle News, Raimondo afferma: “Stasera non ci hanno capito niente veramente, serataccia”. E poi sembra proprio difendere Valentin: “Lo hanno accompagnato alla porta, non serviva più. L’altro lo hanno rincorso. L’altro rincorso, lui accompagnato alla porta. Mah”. E chi ha chiesto il parere di Raimondo ha poi replicato: “Javier serve ancora per il teatrino per far vincere il raccomandato Nicolai”.