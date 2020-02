Valentin assente nella registrazione di Amici 2020: cos’è successo al ballerino?

Anticipazioni Amici 2020, Valentin assente durante la registrazione: i fan si preoccupano per il latinista

Valentin non è stato presente nell’ultima registrazione di Amici 19, scatenando il panico tra i suoi fan: cosa gli è successo davvero? In un momento del talent show così turbolento – i nuovi ingressi della scuola hanno rotto gli equilibri – è facile da immaginare qualsiasi scenario, persino che Valentin abbia abbandonato Amici di Maria De Filippi. Ma è inutile creare allarmismi. Possiamo affermare con certezza che il ballerino continua a essere tra i concorrenti di Amici 19 e che quindi abbia momentaneamente lasciato la scuola per altri motivi. Non gravi.

Cos’è successo a Valentin di Amici? Assente nell’ultima registrazione

Le ultime anticipazioni di Amici riportate da Ilvicolodellenews ci fanno sapere che Valentin non solo non ha ballato durante l’ultima registrazione, ma non era presente. I motivi della sua assenza non sono del tutto chiari. Probabilmente ha avuto un malanno di stagione – non è il primo né sarà l’ultimo allievo di Amici ad ammalarsi – oppure un piccolo infortunio che però prevede riposo completo. È anche possibile che abbia passato del tempo con la sua famiglia, che non vede ormai da tempo: al Serale di Amici 19 riceverà senza dubbio una sorpresa da parte dei suoi genitori!

Concorrenti Serale Amici 19: nuova polemica che travolge la scuola!

In quest’ultimo periodo, ad Amici 2020, è successo davvero di tutto: avete letto l’ultima polemica sui nuovi concorrenti del Serale? Inoltre non si può sorvolare sul continuo atteggiamento di sfida di Nicolai: ha chiesto espressamente a Timor Steffens di parlare in italiano perché si trova in Italia e, quest’oggi, il professore gli ha risposto per le rime!