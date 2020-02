Concorrenti Serale Amici 19, scoppia la polemica: “Non meritavano di andare!”

Concorrenti Serale Amici 2020, polemica per i nuovi arrivati

Nelle ultime ore stanno facendo molto discutere alcuni accessi alla fase Serale di Amici 19: per diversi telespettatori, ci sarebbero cantanti e ballerini non meritevoli di ricevere la maglia verde, non tanto per una evidente mancanza di talento, ma più che altro per degli atteggiamenti non proprio positivi. Dopo le critiche affilate come lame a Javier per quello che aveva detto alla produzione e agli insegnanti di Amici (non ci è andato per niente per il sottile), adesso il bersaglio preso di mira dai più è Nicolai: lo hanno definito strafottente, qualcuno persino maleducato e troppo convinto; secondo loro i professori avrebbero dovuto prendere dei seri provvedimenti nei suoi confronti.

Nicolai non merita il Serale di Amici 19 e dovrebbe avere un provvedimento disciplinare? La polemica infuria su Instagram

Nell’ultima puntata andata in onda di Amici di Maria De Filippi, Nicolai è stato protagonista di un’accesa discussione con Timor Steffens, con l’insegnante, coreografo e ballerino che ha collaborato con Michael Jackson e altri artisti famosi (ha avuto anche una storia con la cantante Madonna, che non ha certamente bisogno di presentazioni). Nonostante il curriculum stellare di Timor e la sua esemplare educazione, Nicolai ha avuto da ridire sulla sua incapacità di parlare un italiano fluente… un’uscita che ha spiazzato tutti, la De Filippi compresa!

Amici news, Nicolai preso di mira: l’attacco dei telespettatori nei confronti del ballerino

C’è chi non lo reputa talentuoso, chi che debba ricevere un provvedimento disciplinare… fatto sta che Nicolai ha ricevuto la maglia verde, scatenando un grande clamore. Tanti si sono riversati sulla pagina Instagram di Amici e su quella di Witty per esprimere tutto il loro dissenso: “Molti non dovevano arrivare al Serale: tra questi c’è Nicolai!”; “La gente si impegna per andare al Serale per mesi, poi arriva questo spocchioso, arrogante e maleducato che non rispetta i professori e gli danno la maglia… Ma anche no!”; “Irritante e maleducato… una maglia sprecata”; “La maglia verde perché è un talento nell’essere arrogante, presuntuoso e antipatico? Non lo posso proprio guardare”. Queste sono solo una piccola percentuale dei messaggi contro Nicolai di Amici… l’ondata di polemiche non si placherà di certo qua.