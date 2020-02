Valentin Amici, il ballerino con nuovo look e bollente in foto: “Stasera…”

Amici, Valentin Alexandru provoca i fan: il nuovo look del ballerino

Valentin Alexandru sa sempre come sorprendere, e se all’inizio riusciva a stupirci in negativo con il suo rifiuto di sostenere esami e interrogazioni non si può dire che dopo abbia continuato con lo stesso andazzo: ci ha sorpreso ad esempio quando ha difeso Javier Rojas dalle offese di Nicolai Gorodiskii, è riuscito a sorprenderci ballando bene uno stile che non è il suo (e infatti è arrivato al Serale), e oggi ci sorprende con una foto in cui esibisce un look nuovissimo rispetto a quello a cui siamo abituati a vederlo. Di cosa parliamo? Di un bel ciuffo che Valentin ha mostrato a tutti ieri sera prima di uscire. E non è finita qui.

Valentin Amici, lo scatto si fa bollente: il ballerino manda in delirio i fan

Potremmo dire senza ombra di dubbi che si tratta di uno scatto tutt’altro che innocuo perché Valentin si è messo in mutande esibendo non solo il fisico statuario che mostra sempre ad Amici ma anche tutto il resto della mercanzia. Ragion per cui qui non possiamo condividere nulla con voi ma vi invitiamo comunque a dare un’occhiata al profilo del danzatore di latino-americano per farvi un’idea di ciò che stiamo dicendo. “Stasera capelli sciolti”, queste le parole del pupillo di Natalia Titova che forse non avrebbe mai immaginato di ricevere tantissimi complimenti anche per il resto. “Come se avessimo guardato i capelli”, commenta ad esempio una fan. “Non stiamo guardando i capelli, temo”, aggiunge un’altra. E poi tanti cuori, smile innamorati e così via. Diciamo che Valentin ha conquistato ancora una volta i fan, ecco.

Le ultime news su Valentin ad Amici

Ricordiamo che il ballerino di latino-americano è stato il primo danzatore ad entrare al Serale, e che questo lo ha riempito di orgoglio, visto che all’inizio non piaceva particolarmente a nessuno della commissione. Siamo molto felici che Valentin sia stato ammesso perché ha dimostrato, dopo un inizio non proprio stupendo, di non essere solo talentuoso ma anche educato e a suo modo simpatico. Sicuramente al Serale sarà uno di quelli che ci darà più soddisfazioni!