Valentin Amici: “Tranquillo, sarà mio”, messaggio a Maria o Francesca?

Amici 19, Valentin Dimitru Alexandru misterioso su Instagram: frecciatina per Maria De Filippi o messaggio per Francesca Tocca?

Ad Amici 19 Valentin Dimitru Alexandru è stato senz’altro uno dei ballerini che ha fatto più discutere, anzi potremmo dire che è uno dei concorrenti che ha creato più polemiche nella storia del talent show di Canale 5 assieme ai suoi colleghi Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. Ecco perché continuiamo a parlare di lui dopo tanto, ed è anche per questo se oggi è uscita un’intervista di Maria De Filippi per Vanity Fair in cui la conduttrice affronta direttamente l’argomento del suo abbandono senza evitare di parlarne, come qualcun altro invece avrebbe fatto. Maria è stata chiara: non si pente del proprio comportamento – cioè di aver invitato Valentin ad andar via – e non crede che il ballerino abbia agito in modo corretto.

Valentin, dopo Amici zero riferimenti al talent show: “Sono tranquillo”, il messaggio su Instagram

Non sappiamo se Valentin abbia voluto far riferimento alle parole della conduttrice oppure a qualche altra persona ma questo pensiero che ha scritto a commento della sua ultima storia Instagram la dice lunga: “Sono tranquillo – così ha parlato Valentin –, tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio…”. Che Valentin abbia voluto rispondere indirettamente alle polemiche di Maria De Filippi ribadendo la propria sicurezza e la propria determinazione nel seguire sogni e perseguire obiettivi? Oppure il ballerino si è voluto riferire a Francesca Tocca? Più di qualcuno in effetti ha avuto questo pensiero e gliel’ha scritto chiaramente su Instagram, senza ottenere però risposta alcuna (a differenza di Nicolai Valentin non è solito rispondere spesso ai suoi follower).

News Amici, Valentin sicuro e riservato: il ballerino in silenzio dopo la confessione su Francesca

Potrebbe essere davvero tutto, diciamocelo, anche un pensiero che Valentin ha voluto scrivere semplicemente per accompagnare la foto e ostentare una certa sicurezza. Il ballerino non è solito esporsi, e infatti è stato stranissimo che abbia scritto per primo la verità sul suo rapporto con la Tocca; se dovesse farlo comunque vi aggiorneremo tempestivamente.