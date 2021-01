Urtis, fuori i nomi: ecco le donne che al GF Vip gli hanno richiesto interventi

Fresco di eliminazione dal Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha commentato alcune vicende riguardanti la Casa più spiata d’Italia che lo hanno coinvolto. Intervenuto durante il format Casa Chi, il chirurgo dei vip ha affrontato un paio di temi curiosi: prima ha dichiarato che un vecchio gossip sul suo conto, quello che lo voleva pronto al cambio di genere da uomo a donna, non è veritiero (lui ha contributo ad alimentarlo ma non ha mai pensato ad operarsi e al cambio di identità). Poi ha snocciolato i nomi delle donne che nel reality gli hanno chiesto di poter eventualmente in futuro sottoporsi a dei ritocchini chirurgici. Ecco cosa è emerso.

Urtis pronto a diventare donna. Qualche mese fa l’indiscrezione è circolata sulla stampa rosa. Cosa c’è di vero? Nulla. Praticamente Giacomo si è divertito un po’ con il “sistema giornalistico”. Il chirurgo stesso ha spiegato che ad alimentare la voce sia stato proprio lui, quando in una telefonata con un giornalista – chiamata avvenuta durante il lockdown – ha parlato del caso del Ken Umano (l’ex Rodrigo Alves ora Jessica, ndr) che è diventato donna.

“Così io ho scherzato ‘Adesso lo faccio anch’io e cambio sesso’, volevo diventare uomo con le caratteristiche femminili. Per me è stata una roba divertente e questo mio umorismo mi fa divertire per lanciare bombe, sai come funziona il sistema giornalistico”, ha concluso Urtis.

GF Vip Giacomo Urtis e i ritocchini che vorrebbero fare alcune donne del reality

Spazio poi a un po’ di gossip riferito alla Casa più spiata d’Italia. Possibile che nessuno lo ha avvicinato per chiedere un ritocchino o informazioni per eventuali interventi ‘post reality’? No, infatti sono state diverse le inquiline che si sono fatte avanti per saperne qualcosa di più e avanzare richieste. Qualche nome?

“Un continuo di richieste. Stefania Orlando me l’ha chiesto, anche Maria Teresa Ruta. Anche Dayane Mello voleva fare la lipo ma lei è pazzesca, bellissima. La Orlando mi chiedeva cosa dovesse fare ma io le dicevo che stava benissimo. Evitavo di parlare di chirurgia perché non volevo entrare come medico ma come Giacomo”.

Urtis ha inoltre detto che non voleva in alcun modo che passasse il messaggio che avesse accettato di entrare nella Casa per fare pubblicità al proprio business professionale; per questo ha provato in tutti i modi di non disquisire del suo lavoro.

Giacomo Urtis e il rapporto delicato con il padre

Durante l’ultima puntata del GF Vip, poco prima della sua eliminazione, Urtis ha parlato anche del non semplice rapporto con il padre il quale non ha “ancora accettato questa cosa”, vale a dire la sua omosessualità. “Aspetta ancora che mi sposi. Per lui è una malattia, me ne sono fatto una ragione a un certo punto”, ha chiosato con rassegnazione. Discorso diverso per la situazione con la madre, che invece è sua “complice” e con la quale ha un rapporto molto saldo.