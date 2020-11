Le anticipazioni del GF Vip 5 per stasera 16 novembre 2020: chi uscirà? In tanti attendono il verdetto di questo televoto a tre, uno tra i più imprevedibili di questa edizione. Massimiliano Morra, Dayane Mello e Andrea Zelletta si stanno giocando la permanenza nella Casa fino all’ultimo voto. Il concorrente che dovrebbe essere più al sicuro tra i tre è Andrea, ma è sempre bene utilizzare il condizionale. Zelletta è stato supportato da molti fan anche di altri concorrenti, almeno questo si intuisce leggendo i commenti sui social network. L’ex tronista ha iniziato a riscattarsi agli occhi del pubblico già da qualche settimana, ma è stato salvato dai più perché è al televoto contro Dayane e Massimiliano.

Gli ultimi due sono a rischio: hanno molti fan su cui contare, ma negli ultimi giorni hanno deluso un po’ le aspettative. Morra potrebbe salvarsi perché, nonostante i suoi cambiamenti di opinione repentini, non ha mai alzato i toni. Dayane invece rischia più di tutti, soprattutto dopo le ultime vicende. In questi giorni infatti Dayane si è resa protagonista di diversi episodi che al pubblico non sono piaciuti. Per esempio la lite con Tommaso, in cui ha cambiato versione negando di aver detto cose che invece ha detto. Poi c’è stata la pesante accusa a Elisabetta Gregoraci.

Ma anche alcuni fan di Rosalinda le hanno voltato le spalle nelle ultime ore, pensando che Dayane non sia stata spesso molto gentile verso la sua amica. I sondaggi non sono unanimi sull’eliminato di stasera, ma dovrebbero giocarsela Massimiliano e Dayane. Questo anche perché per la Mello ci sono anche i voti dal Brasile. E proprio Dayane sarà al centro del dibattito stasera per tutti, dopo aver trascorso 24 ore a dirne di tutti i colori su altri concorrenti. Le anticipazioni per stasera parlano infatti di Dayane contro tutti, in particolare si parlerà dei rapporti tesi con Elisabetta.

Alfonso affronterà anche la questione Selvaggia Roma: i baci con Pierpaolo e Enock ci sono stati o no? Lei dice di sì, ma i due ragazzi continuano a dire il contrario. Ci sono stati anche altri momenti di scontro in questi giorni: Andrea contro Pierpaolo dopo la scorsa puntata e Tommaso contro la Contessa ieri a pranzo. Se ne parlerà? Infine arriverà un ospite nella Casa: Giacomo Urtis entrerà al Grande Fratello Vip 5 ma non come concorrente, bensì come ospite speciale. Avrà una missione da portare a termine in qualche giorno: ci riuscirà? A quanto pare comunque non tutti i concorrenti saranno felici di questa sorpresa…