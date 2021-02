Ursula di Una Vita, la Alcoverro tuona sulla chiusura: “Provo rabbia”

Le luci dei riflettori stanno per spegnersi ad Acacias 38 e, in queste ultime ore, a dire la sua ci pensa l’interprete di uno dei volti centrali della trama

La decisione di cancellare Una Vita ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta e oggi a parlarne ci pensa Montse Alcoverro, interprete di Ursula Dicenta. Si tratta di un volto centrale delle varie stagioni della soap opera spagnola, ma ha da tempo lasciato il set. Infatti, tra qualche settimana, il pubblico italiano si ritroverà costretto a dire addio a uno dei personaggi più controversi di Acacias 38. La dark lady è fatta detestare dai telespettatori, ma a tratti anche amare. Infatti, le sue strategie hanno spesso regalato grandi colpi di scena all’interno della trama e questo l’ha resa un volto centrale. Ma cosa ne pensa l’attrice della chiusura della soap? A rivelarlo è, chiaramente, lei stessa attraverso il suo account ufficiale di Instagram.

L’ex interprete di Ursula condivide sul social network alcune scene che l’hanno vista protagonista nella serie. “Mi sento triste per la brusca fine di Acacias 38”, scrive sotto le immagini l’attrice spagnola. Addolorata, fa presente che la soap ha continuato per anni a tenersi stretto il suo fedele pubblico e a ricevere riconoscimenti e premi. Per la Alcoverro è davvero un peccato fare a meno di un prodotto realizzato con amore, dedizione e passione. Ogni professionista che è passato da quel set ha dato sicuramente il meglio di sé e i telespettatori hanno sempre accolto tutto con gioia.

Non può non ricordare l’incendio che ha devastato il set di Acacias qualche anno fa. In particolare, non dimentica il lavoro svolto per continuare a mantenere la serie dopo il terribile incidente. Hanno superato varie difficoltà, ma sempre tutti uniti. Ma ecco che ora RTVE ha ormai deciso di fare a meno della soap opera spagnola:

“Provo tristezza e una certa rabbia perché fare a meno di un prodotto che funziona, per quanto difficile, mi fa anche arrabbiare”

In ogni caso, la Alcoverro ci tiene a mandare un grande abbraccio e i suoi migliori auguri ai suoi colleghi e ai telespettatori. Sebbene non faccia più parte del cast da tempo, l’ex interprete di Ursula non può di certo non dire la sua al riguardo. Qualche settimana fa a parlare ci ha pensato Alejandro Sigüenza, che interpreta una new entry, Fidel. L’attore, conosciuto per il suo ruolo di Nicolas Ortuno ne Il Segreto, ha fatto sapere al pubblico che la notizia sulla chiusura della soap è arrivata in modo improvviso. Infatti, pare che gli attori abbiano saputo della cancellazione tramite le ultime news sul web!

Il pubblico italiano dovrà comunque attendere prima di assistere al gran finale della soap opera. Su Canale 5 dovrebbe andare in onda ancora per un altro anno e mezzo. Le riprese, invece, si concluderanno definitivamente nel prossimo mese di marzo. Dunque, manca davvero poco per il finale! Nel frattempo, si parla già di uno spin-off!