Una Vita cancellata, come l’hanno saputo gli attori: “Qualcosa di doloroso”

Una Vita è stata cancellata. La soap opera spagnola, tra qualche mese, chiuderà i battenti e spegnerà le luci dei riflettori su Acacias 38. Si tratta di una notizia che non ha sconvolto solo i telespettatori, ma anche gli stessi interpreti. A parlarne ci pensa Alejandro Sigüenza, il quale analizza la repentina cancellazione della soap nel corso di un’intervista su FormulaTv. L’attore rappresenta una new entry nella trama di Acacias 38, che ancora il pubblico italiano non ha conosciuto. Ma non è comunque un volto sconosciuto ai telespettatori. Infatti, ha interpretato Nicolas Ortuno ne Il Segreto. Da poco approdato nel ricco quartiere spagnolo, si ritrova a fare improvvisamente i conti con la decisione presa da TVE.

L’interprete fa sapere ai telespettatori che la chiusura della soap è “qualcosa di molto doloroso”, in quanto è avvenuta dall’oggi al domani. Pare che gli attori non fossero stati messi al corrente di tale decisione. Infatti, Alejandro fa sapere che tutti loro hanno scoperto dalla stampa che la soap era stata cancellata. Un annuncio, dunque, arrivato in modo improvviso ai diretti interessati. Pertantp, sembra proprio che gli interpreti abbiano scoperto il tutto nello stesso momento in cui i telespettatori hanno appreso la notizia. Sigüenza non riesce a esprimere parole positive al riguardo, visto che era approdato da poco nel cast della soap opera.

Sa che il suo lavoro è complicato, in quanto è sempre temporaneo. Per lui ora è strano dare vita a un personaggio che avrà presto una fine. Detto ciò, fa sapere che la società di produzione ha fatto un investimento molto importante per sviluppare le prossime puntate della telenovela. Intanto, si pensa già al gran finale. Dopo quello de Il Segreto, arriverà anche quello di Acacias 38. Si fanno le prime ipotesi e si inizia a pensare che la serie si concluda con la morte di uno dei principali protagonisti.

Alejandro interpreta un nuovo personaggio, Fidel. Si tratta del diretto generale della sicurezza della polizia, che si avvicina sin da subito a Ramon e Lolita. Con i due condivide il grande dolore della perdita. Come loro, anche lui ha perso le persone che amava di più durante il tragico attentato anarchico. Questo personaggio sembra essere stato creato per far tornare il sorriso a Lolita! Ebbene sì, la Casado potrebbe ritrovare l’amore proprio a fianco di Fidel, dopo la morte di Antonito.

Per assistere a questa fase della trama, il pubblico di Canale 5 dovrà attendere ancora vari mesi.