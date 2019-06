Ursula e Sossio, ultime notizie su gravidanza e amore: “Più valore”

Gossip Uomini e Donne: Ursula e Sossio sempre più complici

Sossio e Ursula di Uomini e Donne stanno contando i giorni! Fra non molto potranno abbracciare il loro bambino. L’ex dama del dating show di Canale 5 sta portando avanti la sua gravidanza senza problemi, regalando ai suoi fan tante foto del pancione; Sossio Aruta le è sempre accanto perché non vuole perdersi nessun momento in sua compagnia, soprattutto in questo periodo così speciale. Sono ormai lontani quei giorni in cui litigavano senza sosta a Uomini e Donne, a distanza invece a Temptation Island: in quest’ultimo programma tutti credevano che la loro storia fosse giunta davvero al capolinea e invece hanno saputo bene come sorprendere!

News sulla gravidanza di Ursula Bennardo: momento speciale

Per il compleanno di Ursula Bennardo, sono volati a Ibiza: si sono divertiti come non mai in vita loro e hanno avuto la riprova che il loro amore è saldissimo. Ursula è al settimo cielo, come ha spiegato chiaramente sul suo profilo Instagram: “I gesti, il pensiero, la dolcezza, l’attenzione hanno più valore dei regali”. Nella foto che potete vedere qui sotto, Ursula è raggiante, davvero felice per il periodo che sta attraversando assieme al suo fidanzato. Dopo il figlio, magari avranno il tempo necessario per organizzare un matrimonio da favola?

Ursula e Sossio news: la coppia sempre più felice, i fan pazzi di loro

I fan hanno tempestato di messaggi Ursula di Uomini e Donne: “La penso esattamente come te! Sei una grande persona e per nulla materialista”; “Stupenda, cara Ursula. E hai proprio ragione sui piccoli gesti”; “Sei la neo-mamma più giovane e bella che abbia mai visto!”. L’amore regna sovrano nelle vite di Sossio e Ursula, ma lo stesso non si può dire per Giulia Cavaglia e Manuel Gagliano: i due si sarebbero addirittura lasciati!